20 сентября 2024

В Кургане без холодной воды остались частный сектор и многоквартирные дома

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Воду отключили из-за аварии на водопроводе Фото:

В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались многоквартирные дома и частный сектор. Об этом сообщили в организации «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Макаренко, 39. Без холодной воды: частный сектор по улице Макаренко от Доватора до Космонавтов; по улице Космонавтов от Макаренко до Фрунзе», — сообщили в telegram-канале компании. Также без воды остались многоквартирные дома по улице Куртамышская, 20 и 22.

Сообщалось, что 21 сентября некоторые жители Кургана останутся без холодной воды. В городе будут проводиться плановые работы по врезке нового участка водопровода. Отключение воды пройдет с 10:00 21 сентября до 08:00 22 сентября.

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В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались многоквартирные дома и частный сектор. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Макаренко, 39. Без холодной воды: частный сектор по улице Макаренко от Доватора до Космонавтов; по улице Космонавтов от Макаренко до Фрунзе», — сообщили в telegram-канале компании. Также без воды остались многоквартирные дома по улице Куртамышская, 20 и 22. Сообщалось, что 21 сентября некоторые жители Кургана останутся без холодной воды. В городе будут проводиться плановые работы по врезке нового участка водопровода. Отключение воды пройдет с 10:00 21 сентября до 08:00 22 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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