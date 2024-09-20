В Кургане без холодной воды остались частный сектор и многоквартирные дома

21 сентября 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Воду отключили из-за аварии на водопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались многоквартирные дома и частный сектор. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Макаренко, 39. Без холодной воды: частный сектор по улице Макаренко от Доватора до Космонавтов; по улице Космонавтов от Макаренко до Фрунзе», — сообщили в telegram-канале компании. Также без воды остались многоквартирные дома по улице Куртамышская, 20 и 22. Сообщалось, что 21 сентября некоторые жители Кургана останутся без холодной воды. В городе будут проводиться плановые работы по врезке нового участка водопровода. Отключение воды пройдет с 10:00 21 сентября до 08:00 22 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались многоквартирные дома и частный сектор. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Макаренко, 39. Без холодной воды: частный сектор по улице Макаренко от Доватора до Космонавтов; по улице Космонавтов от Макаренко до Фрунзе», — сообщили в telegram-канале компании. Также без воды остались многоквартирные дома по улице Куртамышская, 20 и 22. Сообщалось, что 21 сентября некоторые жители Кургана останутся без холодной воды. В городе будут проводиться плановые работы по врезке нового участка водопровода. Отключение воды пройдет с 10:00 21 сентября до 08:00 22 сентября.