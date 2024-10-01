Курганцы задыхаются от запаха гари от Шуховского полигона

02 октября 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Запах гари с полигона распространяется по Кургану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане стоит сильный запах гари с Шуховского полигона, из-за которого начинает першить в горле. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, запах начинает усиливаться со стороны ТРЦ «ГиперСити» и усиливается в сторону центра города. «Начало вонять со стороны ТРЦ „ГиперСити“, в стороне „Дома Быта“ тоже невозможно. Запах проникает в горло и оно начинает сильно першить», — рассказывают курганцы. С такой же проблемой столкнулись и жители района Заозерный. По их словам, запах гари уже будто сочится через закрытые окна. Эксперты рассказали URA.RU, что мусор продолжает шаять, так как тление ушло внутрь тела полигона. «Причина в том, что после попадания воды процессы гниения мусора усилились, выделяется газ, который и поддерживает тление. Так же происходит при тлении торфяников. Мусор при складировании не утрамбовывали и не пересыпали грунтом в 10 см, как положено. Тление теперь может растянуться на длительный период. Предыдущее приходилось ликвидировать годами», — говорят бывшие сотрудники полигона. Пожар на Шуховском мусорном полигоне начался 20 сентября. На тот момент площадь возгорания составляла 1300 квадратных метров, затем доходило на 2500. Десятки сотрудников ГУ МЧС России по Курганской области трудились на месте пожара. Они отмечали, что особую сложность тушения составляет горение внутри мусорных слоев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане стоит сильный запах гари с Шуховского полигона, из-за которого начинает першить в горле. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, запах начинает усиливаться со стороны ТРЦ «ГиперСити» и усиливается в сторону центра города. «Начало вонять со стороны ТРЦ „ГиперСити“, в стороне „Дома Быта“ тоже невозможно. Запах проникает в горло и оно начинает сильно першить», — рассказывают курганцы. С такой же проблемой столкнулись и жители района Заозерный. По их словам, запах гари уже будто сочится через закрытые окна. Эксперты рассказали URA.RU, что мусор продолжает шаять, так как тление ушло внутрь тела полигона. «Причина в том, что после попадания воды процессы гниения мусора усилились, выделяется газ, который и поддерживает тление. Так же происходит при тлении торфяников. Мусор при складировании не утрамбовывали и не пересыпали грунтом в 10 см, как положено. Тление теперь может растянуться на длительный период. Предыдущее приходилось ликвидировать годами», — говорят бывшие сотрудники полигона. Пожар на Шуховском мусорном полигоне начался 20 сентября. На тот момент площадь возгорания составляла 1300 квадратных метров, затем доходило на 2500. Десятки сотрудников ГУ МЧС России по Курганской области трудились на месте пожара. Они отмечали, что особую сложность тушения составляет горение внутри мусорных слоев.