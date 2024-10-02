Ко Льву Шлосбергу* пришли с обысками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд партии "Яблоко". Москва, съезд яблока, шлосберг лев
У Льва Шлосберга проходят обыски Фото:

К зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Об этом сообщает RT уточняя, что обыски могут быть связаны с неисполнением обязанностей иноагента.

«В Пскове в доме иноагента и зампредседателя партии „Яблоко“ Льва Шлосберга* прошли обыски», — передает RT, публикуя видео с обысками. Уточняется, что Шлосберг выложил в сети видео без маркировки иноагента. Ранее Шлосберг дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу.

* Лев шлосберг признан иноагентом Минюстом России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Об этом сообщает RT уточняя, что обыски могут быть связаны с неисполнением обязанностей иноагента. «В Пскове в доме иноагента и зампредседателя партии „Яблоко“ Льва Шлосберга* прошли обыски», — передает RT, публикуя видео с обысками. Уточняется, что Шлосберг выложил в сети видео без маркировки иноагента. Ранее Шлосберг дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу. * Лев шлосберг признан иноагентом Минюстом России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...