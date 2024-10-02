Ко Льву Шлосбергу* пришли с обысками

У Льва Шлосберга проходят обыски
К зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Об этом сообщает RT уточняя, что обыски могут быть связаны с неисполнением обязанностей иноагента.
«В Пскове в доме иноагента и зампредседателя партии „Яблоко“ Льва Шлосберга* прошли обыски», — передает RT, публикуя видео с обысками. Уточняется, что Шлосберг выложил в сети видео без маркировки иноагента. Ранее Шлосберг дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу.
* Лев шлосберг признан иноагентом Минюстом России
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