Нового фигуранта дела Чернецкой увезли в СК. Фото

Бухгалтера Станиславу Дубровскую увезли в СК в рамках дела Чернецкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
Станиславу Дубровскую увезли в СК на ул. Щорса, 18 Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — после обысков увезли в Следственный комитет на ул. Щорса, 18 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил родственник женщины.

«Силовики пришли в шесть утра, проводили обыски. Сейчас Станиславу увезли на Щорса, 18. Какие следственные действия будут проходить там, мне неизвестно», — сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе регионального СКР говорили, что не владеют информацией по теме.

Дубровская работала на Петрова до его задержания. Он был арестован вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Недавно Шахмаева и Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест, Петров остается под стражей.

Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.

Силовики нагрянули с утра к Станиславе Дубровской
Силовики нагрянули с утра к Станиславе Дубровской
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Квартира, где прошли обыски
Квартира, где прошли обыски
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Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — после обысков увезли в Следственный комитет на ул. Щорса, 18 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил родственник женщины. «Силовики пришли в шесть утра, проводили обыски. Сейчас Станиславу увезли на Щорса, 18. Какие следственные действия будут проходить там, мне неизвестно», — сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе регионального СКР говорили, что не владеют информацией по теме. Дубровская работала на Петрова до его задержания. Он был арестован вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Недавно Шахмаева и Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест, Петров остается под стражей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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