Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — после обысков увезли в Следственный комитет на ул. Щорса, 18 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил родственник женщины.
«Силовики пришли в шесть утра, проводили обыски. Сейчас Станиславу увезли на Щорса, 18. Какие следственные действия будут проходить там, мне неизвестно», — сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе регионального СКР говорили, что не владеют информацией по теме.
Дубровская работала на Петрова до его задержания. Он был арестован вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Недавно Шахмаева и Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест, Петров остается под стражей.
Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — после обысков увезли в Следственный комитет на ул. Щорса, 18 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил родственник женщины. «Силовики пришли в шесть утра, проводили обыски. Сейчас Станиславу увезли на Щорса, 18. Какие следственные действия будут проходить там, мне неизвестно», — сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе регионального СКР говорили, что не владеют информацией по теме. Дубровская работала на Петрова до его задержания. Он был арестован вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Недавно Шахмаева и Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест, Петров остается под стражей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.