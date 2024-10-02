Бухгалтера Станиславу Дубровскую увезли в СК в рамках дела Чернецкой

Станиславу Дубровскую увезли в СК на ул. Щорса, 18 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — после обысков увезли в Следственный комитет на ул. Щорса, 18 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил родственник женщины.

«Силовики пришли в шесть утра, проводили обыски. Сейчас Станиславу увезли на Щорса, 18. Какие следственные действия будут проходить там, мне неизвестно», — сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе регионального СКР говорили, что не владеют информацией по теме.

Дубровская работала на Петрова до его задержания. Он был арестован вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Недавно Шахмаева и Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест, Петров остается под стражей.

Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.

Силовики нагрянули с утра к Станиславе Дубровской Фото: Сергей Бодров, URA.RU

Квартира, где прошли обыски Фото: Сергей Бодров, URA.RU