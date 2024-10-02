ВС РФ освободили Верхнекамское в ДНР

ВС РФ освободили новый населенный пункт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль Верхнекамское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские военные освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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