ВС РФ освободили Верхнекамское в ДНР

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ВС РФ освободили новый населенный пункт Фото:
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Российские силы взяли под контроль Верхнекамское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Российские силы взяли под контроль Верхнекамское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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