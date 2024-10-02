ВСУ пытают пленного и требуют его семью совершить теракт

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Солдаты ВСУ пытают российских военных, попавших в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ заставляют жену российского солдата, который оказался у них в плену, совершить теракт. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. На видео также показано, как украинские солдаты избивают российского военнопленного дубинкой. В течение минуты они наносят удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, несмотря на его крики.

Это не первый случай, когда ВСУ применяют насилие в отношении российских военнопленных. В ООН ранее рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки над солдатами ВС РФ в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов в СИЗО.

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ВСУ заставляют жену российского солдата, который оказался у них в плену, совершить теракт. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. На видео также показано, как украинские солдаты избивают российского военнопленного дубинкой. В течение минуты они наносят удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, несмотря на его крики. Это не первый случай, когда ВСУ применяют насилие в отношении российских военнопленных. В ООН ранее рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки над солдатами ВС РФ в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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