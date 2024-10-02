ВСУ пытают пленного и требуют его семью совершить теракт

02 октября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ пытают российских военных, попавших в плен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ заставляют жену российского солдата, который оказался у них в плену, совершить теракт. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. На видео также показано, как украинские солдаты избивают российского военнопленного дубинкой. В течение минуты они наносят удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, несмотря на его крики. Это не первый случай, когда ВСУ применяют насилие в отношении российских военнопленных. В ООН ранее рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки над солдатами ВС РФ в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ заставляют жену российского солдата, который оказался у них в плену, совершить теракт. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. На видео также показано, как украинские солдаты избивают российского военнопленного дубинкой. В течение минуты они наносят удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, несмотря на его крики. Это не первый случай, когда ВСУ применяют насилие в отношении российских военнопленных. В ООН ранее рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки над солдатами ВС РФ в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов в СИЗО.