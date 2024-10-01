ООН: пленных бойцов ВС РФ украинцы пытают в подвалах и гаражах

01 октября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В ООН заявили о пытках со стороны ВСУ над российскими пленными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки в отношении российских солдат в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов РФ в СИЗО. «Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — сказано в документе международной организации. Он был озвучен управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Сообщение передает РИА Новости. Неоднократно сообщалось о случаях пыток людей со стороны ВСУ, включая мирных, передает телеканал «Царьград». Ранее сотрудница Росгвардии по ДНР Валентина Иванченко говорила, что украинские солдаты взяли в плен ее сына, чтобы вынудить ее саму сотрудничать со спецслужбами. Российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, сами рассказывали об издевательствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ООН рассказали, что украинские военные зачастую применяют пытки в отношении российских солдат в неофициальных местах содержания, таких как гаражи и подвалы. Подобные случаи происходят во время транзита бойцов РФ в СИЗО. «Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — сказано в документе международной организации. Он был озвучен управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Сообщение передает РИА Новости. Неоднократно сообщалось о случаях пыток людей со стороны ВСУ, включая мирных, передает телеканал «Царьград». Ранее сотрудница Росгвардии по ДНР Валентина Иванченко говорила, что украинские солдаты взяли в плен ее сына, чтобы вынудить ее саму сотрудничать со спецслужбами. Российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, сами рассказывали об издевательствах.