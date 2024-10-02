Baza: в Подмосковье мигрант проник в квартиру девушки и начал к ней приставать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 177а на улице Белинского, где покончила с собой Алёна Братчикова. Екатеринбург, лифт, многоквартирный дом
В ЖК «Домодедово парк» мигрант напал на жительницу дома Фото:

В Подмосковье в ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Подмосковье мигрант [по имени Огабек] пробрался в квартиру с девушками и начал к ней приставать. Она отбилась, но только на один день — после нападения тот же парень стал караулить ее у дома», — говорится в сообщении.

По словам девушки, они с Огабеком раньше вместе работали, но мало общались. Недавно она встретила его у подъезда своего дома. Он заявил, что якобы недавно тоже снял квартиру в этом ЖК. Когда девушка поднялась к себе, Огабек зашел к ней в квартиру и начал приставать. Ей удалось отбиться и снять происходящее на видео. После этого случая Огабек несколько раз пытался выйти с девушкой на связь. Однако она написала на него заявление в полицию. Сейчас девушка переживает за свою безопасность, так как нападавший знает ее адрес.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Подмосковье мигрант [по имени Огабек] пробрался в квартиру с девушками и начал к ней приставать. Она отбилась, но только на один день — после нападения тот же парень стал караулить ее у дома», — говорится в сообщении. По словам девушки, они с Огабеком раньше вместе работали, но мало общались. Недавно она встретила его у подъезда своего дома. Он заявил, что якобы недавно тоже снял квартиру в этом ЖК. Когда девушка поднялась к себе, Огабек зашел к ней в квартиру и начал приставать. Ей удалось отбиться и снять происходящее на видео. После этого случая Огабек несколько раз пытался выйти с девушкой на связь. Однако она написала на него заявление в полицию. Сейчас девушка переживает за свою безопасность, так как нападавший знает ее адрес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...