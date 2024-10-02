Baza: в Подмосковье мигрант проник в квартиру девушки и начал к ней приставать

02 октября 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

В ЖК «Домодедово парк» мигрант напал на жительницу дома Фото: Илья Московец © URA.RU В Подмосковье в ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Подмосковье мигрант [по имени Огабек] пробрался в квартиру с девушками и начал к ней приставать. Она отбилась, но только на один день — после нападения тот же парень стал караулить ее у дома», — говорится в сообщении. По словам девушки, они с Огабеком раньше вместе работали, но мало общались. Недавно она встретила его у подъезда своего дома. Он заявил, что якобы недавно тоже снял квартиру в этом ЖК. Когда девушка поднялась к себе, Огабек зашел к ней в квартиру и начал приставать. Ей удалось отбиться и снять происходящее на видео. После этого случая Огабек несколько раз пытался выйти с девушкой на связь. Однако она написала на него заявление в полицию. Сейчас девушка переживает за свою безопасность, так как нападавший знает ее адрес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Подмосковье мигрант [по имени Огабек] пробрался в квартиру с девушками и начал к ней приставать. Она отбилась, но только на один день — после нападения тот же парень стал караулить ее у дома», — говорится в сообщении. По словам девушки, они с Огабеком раньше вместе работали, но мало общались. Недавно она встретила его у подъезда своего дома. Он заявил, что якобы недавно тоже снял квартиру в этом ЖК. Когда девушка поднялась к себе, Огабек зашел к ней в квартиру и начал приставать. Ей удалось отбиться и снять происходящее на видео. После этого случая Огабек несколько раз пытался выйти с девушкой на связь. Однако она написала на него заявление в полицию. Сейчас девушка переживает за свою безопасность, так как нападавший знает ее адрес.