Shot: карлик воровал кенгурят из российских зоопарков

02 октября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Владимирской области задержан похититель кенгуру Фото: Александр Мамаев © URA.RU Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе. «Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв. Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе. «Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв. Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.