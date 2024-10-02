Shot: карлик воровал кенгурят из российских зоопарков

Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе.
«Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв.
Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.
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Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе. «Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв. Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.