Shot: карлик воровал кенгурят из российских зоопарков

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, кенгуру
В Владимирской области задержан похититель кенгуру Фото:

Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе.

«Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв.

Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.

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Во Владимирской области правоохранители задержали карлика, который воровал кенгурят из российских зоопарков. Сейчас он находится на допросе. «Задержан похитителем кенгуру из российских зоопарков», — передает издание Life.ru. Мужчина оказался небольшого роста, из-за чего его поначалу приняли за ребенка. Мужчина был задержан во Владимирской области, при себе он имел сумку с двумя кенгуру, одного из них грабитель планировал обменять на макаку, другой уже был мертв. Ранее депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в МВД РФ с просьбой привлечь похитителей к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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