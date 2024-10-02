В Нижнем Тагиле завершили ремонт исторического памятника

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершился ремонт памятника строителям. У него обновили практически все составляющие. Об окончании ремонта сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Завершен ремонт памятника строителям. Привели в порядок постамент, лестницы, декоративные элементы. Обновили рельефную надпись и пилоны», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всего на территории Нижнего Тагила и ближайших сельских населенных пунктов 38 памятников, посвященных защитникам Отечества и труженикам тыла. К 80-летию Победы администрация планирует привести в порядок все мемориалы.
Также продолжается капремонт мемориала горнякам рудника имени III Интернационала, который начался еще в июне 2024 года. После обследования монумента выяснилось, что его возводили практически без фундамента. Помимо этого идет ремонт пилонов на площади Славы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!