02 октября 2024

В Нижнем Тагиле завершили ремонт исторического памятника

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев заявил, что все памятники Нижнего Тагила, посвященные ВОВ, отремонтируют к 80-летию Победы
Владислав Пинаев заявил, что все памятники Нижнего Тагила, посвященные ВОВ, отремонтируют к 80-летию Победы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершился ремонт памятника строителям. У него обновили практически все составляющие. Об окончании ремонта сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Завершен ремонт памятника строителям. Привели в порядок постамент, лестницы, декоративные элементы. Обновили рельефную надпись и пилоны», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего на территории Нижнего Тагила и ближайших сельских населенных пунктов 38 памятников, посвященных защитникам Отечества и труженикам тыла. К 80-летию Победы администрация планирует привести в порядок все мемориалы.

Также продолжается капремонт мемориала горнякам рудника имени III Интернационала, который начался еще в июне 2024 года. После обследования монумента выяснилось, что его возводили практически без фундамента. Помимо этого идет ремонт пилонов на площади Славы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершился ремонт памятника строителям. У него обновили практически все составляющие. Об окончании ремонта сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Завершен ремонт памятника строителям. Привели в порядок постамент, лестницы, декоративные элементы. Обновили рельефную надпись и пилоны», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на территории Нижнего Тагила и ближайших сельских населенных пунктов 38 памятников, посвященных защитникам Отечества и труженикам тыла. К 80-летию Победы администрация планирует привести в порядок все мемориалы. Также продолжается капремонт мемориала горнякам рудника имени III Интернационала, который начался еще в июне 2024 года. После обследования монумента выяснилось, что его возводили практически без фундамента. Помимо этого идет ремонт пилонов на площади Славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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