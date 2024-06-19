В Нижнем Тагиле стартовал ремонт памятника горнякам рудника имени III Интернационала, которые погибли во время Великой Отечественной войны. После обследования монумента выяснилось, что его возвели почти без фундамента, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Начался капитальный ремонт памятника горнякам рудника имени III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны... Монумент поступил на баланс города в 2007 году в плачевном состоянии. В ходе комплексного обследования выяснилось, что его возвели практически без фундамента. Он проседал под собственной тяжестью», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Строители заполнят основание под мемориалом и зальют подпорные стены. Помимо этого, подрядчику поручено восстановить лестницы, заново облицевать пирамиды и установить доски с фамилиями погибших тагильчан. Также планируется обустроить территорию вокруг памятника: установить лавочки и урны.
Проект выполняется в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глобальный план города — привести все городские мемориалы в порядок.
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