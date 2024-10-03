Хабаровский театр сгорел дотла: причины, жертвы и пострадавшие. Видео

Пожар в Хабаровском театре локализован, три человека пострадали
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, пожар, огонь, пламя, горение
На данный момент пожар в театре локализован (фото из архива) Фото:

В ночь на 3 октября в Хабаровске загорелся Музыкальный театр. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, позже она увеличилась до четырех тысяч. В результате этого обрушился фасад и наружная стена здания. Во время тушения возгорания произошел взрыв четырех баллонов с газом. О причинах, жертвах и расследовании произошедшего — в материале URA.RU.

Локализация возгорания

По сообщениям МЧС Хабаровского края, пожар был локализован на площади четырех тысяч квадратных метров. В ходе тушения в здании произошел взрыв четырех газовых баллонов, что привело к уничтожению обшивки, обрушению внутренних конструкций и кровли, а также внешней стены здания. На месте происшествия организован оперативный штаб, идет координация действий пожарных подразделений. Работы затруднены из-за большого количества горючих материалов.

Жертвы и пострадавшие в результате пожара

В момент пожара из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Двое мужчин получили помощь на месте, женщина была госпитализирована. В результате происшествия никто не погиб.

Причины пожара в Хабаровском театре

Следственные органы предполагают, что в Хабаровском краевом музыкальном театре пожар произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ, что привело к материальному ущербу. На месте пожара силовики задержали группу мужчин. По информации telegram-канала «Губерния. Хабаровск», они являются гастарбайтерами. Сейчас специалисты МЧС и эксперты пожарной лаборатории работают на месте для выяснения точных причин возгорания.

Уголовное дело в связи с возгоранием

СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начал уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности на стройке, которое привело к пожару в Хабаровском краевом музыкальном театре. На месте происшествия действует следственная группа, включая криминалистов, для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также задержаны мигранты, предположительно задействованные в строительных работах, сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Хабаровскому краю. Проводится проверка на предмет незаконной миграции и возможной халатности должностных лиц.

Восстановление театра

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем telegram-канале заявил, что будет организовано восстановление Хабаровского краевого музыкального театра. Он призвал актерский состав и сотрудников театра, а также жителей края, которые переживают за судьбу учреждения, проявить терпение в это время. Кроме того, губернатор упомянул, что запланировано заседание оперативного штаба на вечер 3 октября и обещал держать общественность в курсе последних событий.

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В ночь на 3 октября в Хабаровске загорелся Музыкальный театр. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, позже она увеличилась до четырех тысяч. В результате этого обрушился фасад и наружная стена здания. Во время тушения возгорания произошел взрыв четырех баллонов с газом. О причинах, жертвах и расследовании произошедшего — в материале URA.RU. По сообщениям МЧС Хабаровского края, пожар был локализован на площади четырех тысяч квадратных метров. В ходе тушения в здании произошел взрыв четырех газовых баллонов, что привело к уничтожению обшивки, обрушению внутренних конструкций и кровли, а также внешней стены здания. На месте происшествия организован оперативный штаб, идет координация действий пожарных подразделений. Работы затруднены из-за большого количества горючих материалов. В момент пожара из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Двое мужчин получили помощь на месте, женщина была госпитализирована. В результате происшествия никто не погиб. Следственные органы предполагают, что в Хабаровском краевом музыкальном театре пожар произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ, что привело к материальному ущербу. На месте пожара силовики задержали группу мужчин. По информации telegram-канала «Губерния. Хабаровск», они являются гастарбайтерами. Сейчас специалисты МЧС и эксперты пожарной лаборатории работают на месте для выяснения точных причин возгорания. СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начал уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности на стройке, которое привело к пожару в Хабаровском краевом музыкальном театре. На месте происшествия действует следственная группа, включая криминалистов, для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также задержаны мигранты, предположительно задействованные в строительных работах, сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Хабаровскому краю. Проводится проверка на предмет незаконной миграции и возможной халатности должностных лиц. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем telegram-канале заявил, что будет организовано восстановление Хабаровского краевого музыкального театра. Он призвал актерский состав и сотрудников театра, а также жителей края, которые переживают за судьбу учреждения, проявить терпение в это время. Кроме того, губернатор упомянул, что запланировано заседание оперативного штаба на вечер 3 октября и обещал держать общественность в курсе последних событий.
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