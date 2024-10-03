На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

03 октября 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

В пятницу, 4 октября, магнитная буря достигнет пика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Земле ожидается магнитная буря, которая начнется в четверг, 3 октября, вечером и достигнет пика в пятницу утром, когда ее класс будет повышен до G3. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу вечером буря должна закончиться, при этом возможны полярные сияния. «Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. … Утром пятницы, после шести часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — написал Леус в своем telegram-канале. Новость по теме Метеозависимых предупредили о новой вспышке на Солнце Синоптик также отметил, что в воскресенье геомагнитное поле сохранит слабые возмущения, которые уже не будут достигать уровня магнитных бурь. Спокойное состояние магнитосферы Земли ожидается к началу новой недели. Специалист напомнил о потенциальных рисках для энергосистем, связи и навигационных систем, вызванных магнитной бурей, а также о возможности наблюдения полярных сияний в расширенной географии из-за повышенной солнечной активности. Ранее россиянам назвали способ подготовки к геомагнитной бури. По словам психолога Любови Калиновской, бури вызывают у людей агрессию и апатию, пишет «360.ru». Она отметила, что метеозависимым людям лучше заранее подготовиться к приходу бури и принять лекарство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Земле ожидается магнитная буря, которая начнется в четверг, 3 октября, вечером и достигнет пика в пятницу утром, когда ее класс будет повышен до G3. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу вечером буря должна закончиться, при этом возможны полярные сияния. «Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. … Утром пятницы, после шести часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — написал Леус в своем telegram-канале. Синоптик также отметил, что в воскресенье геомагнитное поле сохранит слабые возмущения, которые уже не будут достигать уровня магнитных бурь. Спокойное состояние магнитосферы Земли ожидается к началу новой недели. Специалист напомнил о потенциальных рисках для энергосистем, связи и навигационных систем, вызванных магнитной бурей, а также о возможности наблюдения полярных сияний в расширенной географии из-за повышенной солнечной активности. Ранее россиянам назвали способ подготовки к геомагнитной бури. По словам психолога Любови Калиновской, бури вызывают у людей агрессию и апатию, пишет «360.ru». Она отметила, что метеозависимым людям лучше заранее подготовиться к приходу бури и принять лекарство.