В Челябинской области в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень безработицы снизился на треть. Тогда он был на уровне 0,58%, сейчас составляет 0,38%. Об этом 3 октября сообщили в контрольно-счетной палате (КСП) региона.
«Рынок труда в регионе демонстрирует устойчивую позитивную динамику на протяжении восьми месяцев 2024 года. Уровень безработицы составил 0,38%. В октябре 2023 года на он составлял 0,58%, а в 2022 году — 0,86%», — сообщили в ведомстве.
На данный момент количество зарегистрированных безработных составляет семь тысяч человек. При этом в октябре 2023 года в регионе было 10,3 тысяч человек безработных. Также снизились общий коэффициент напряженности и число вакансий — с 44,8 тысяч предложений до 37,2 тысяч предложений.
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