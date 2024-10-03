В Челябинской области уровень безработицы снизился на треть. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество зарегистрированных безработных в начале октября составило семь тысяч человек
Количество зарегистрированных безработных в начале октября составило семь тысяч человек Фото:

В Челябинской области в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень безработицы снизился на треть. Тогда он был на уровне 0,58%, сейчас составляет 0,38%. Об этом 3 октября сообщили в контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Рынок труда в регионе демонстрирует устойчивую позитивную динамику на протяжении восьми месяцев 2024 года. Уровень безработицы составил 0,38%. В октябре 2023 года на он составлял 0,58%, а в 2022 году — 0,86%», — сообщили в ведомстве.

На данный момент количество зарегистрированных безработных составляет семь тысяч человек. При этом в октябре 2023 года в регионе было 10,3 тысяч человек безработных. Также снизились общий коэффициент напряженности и число вакансий — с 44,8 тысяч предложений до 37,2 тысяч предложений. 

Коэффициент напряженности снизился с 0,22% до 0,26%.
Коэффициент напряженности снизился с 0,22% до 0,26%.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень безработицы снизился на треть. Тогда он был на уровне 0,58%, сейчас составляет 0,38%. Об этом 3 октября сообщили в контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Рынок труда в регионе демонстрирует устойчивую позитивную динамику на протяжении восьми месяцев 2024 года. Уровень безработицы составил 0,38%. В октябре 2023 года на он составлял 0,58%, а в 2022 году — 0,86%», — сообщили в ведомстве. На данный момент количество зарегистрированных безработных составляет семь тысяч человек. При этом в октябре 2023 года в регионе было 10,3 тысяч человек безработных. Также снизились общий коэффициент напряженности и число вакансий — с 44,8 тысяч предложений до 37,2 тысяч предложений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...