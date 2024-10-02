В залив Камы около пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» впервые зашел трехпалубный теплоход. Судно «Юрий Никулин» пришвартовалось к новому модульному причалу, который установили здесь на днях.
«В „Хохловку“ в тестовом режиме зашел первый теплоход Юрий Никулин. Пару дней назад здесь установили причалы, а уже сегодня трехпалубное судно пришвартовалось у набережной музея», — сообщается на странице туристической компании «Акватрейл» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото исторического события.
Как ранее рассказывало URA.RU, модульный причал изготовлен на Пермской судоверфи. Он предназначен для разных судов — от маломерных до четырехпалубных. Его планировали установить еще в 2023 году, но этого не позволил низкий уровень воды в Каме.
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