02 октября 2024

Первый теплоход пришвартовался к новому причалу в пермском музее «Хохловка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Попасть в музей теперь можно и по воде
Попасть в музей теперь можно и по воде Фото:

В залив Камы около пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» впервые зашел трехпалубный теплоход. Судно «Юрий Никулин» пришвартовалось к новому модульному причалу, который установили здесь на днях.

«В „Хохловку“ в тестовом режиме зашел первый теплоход Юрий Никулин. Пару дней назад здесь установили причалы, а уже сегодня трехпалубное судно пришвартовалось у набережной музея», — сообщается на странице туристической компании «Акватрейл» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото исторического события.

Как ранее рассказывало URA.RU, модульный причал изготовлен на Пермской судоверфи. Он предназначен для разных судов — от маломерных до четырехпалубных. Его планировали установить еще в 2023 году, но этого не позволил низкий уровень воды в Каме.

Ране такие большие суда не заходили в залив
Ране такие большие суда не заходили в залив
Фото:

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В залив Камы около пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» впервые зашел трехпалубный теплоход. Судно «Юрий Никулин» пришвартовалось к новому модульному причалу, который установили здесь на днях. «В „Хохловку“ в тестовом режиме зашел первый теплоход Юрий Никулин. Пару дней назад здесь установили причалы, а уже сегодня трехпалубное судно пришвартовалось у набережной музея», — сообщается на странице туристической компании «Акватрейл» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото исторического события. Как ранее рассказывало URA.RU, модульный причал изготовлен на Пермской судоверфи. Он предназначен для разных судов — от маломерных до четырехпалубных. Его планировали установить еще в 2023 году, но этого не позволил низкий уровень воды в Каме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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