В пермской Хохловке появился универсальный модульный причал

На территории этнографического музея «Хохловка» появился модульный причал для пришвартовывания судов различных типов — от маломерных пассажирских до круизных четырехпалубных. Изготовлен он Пермской судоверфью, имеет универсальную конструкцию, которая позволяет использовать сооружение для посадки и высадки пассажиров.
«Жители Пермского края часто обращались с запросом об открытии судоходства в Хохловке. Добираться по воде удобно и позволяет совместить сразу несколько видов отдыха. Уже в следующем году это станет реальным. Благодарю Пермскую судоверфь за завершение всех строительных работ в срок. Мы продолжим развивать в регионе причальную инфраструктуру», — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В Пермской судоверфи отмечают, что причал является уникальной для компании разработкой. Длина сооружения составляет 48 метров. Это вдвое длиннее ранее установленных в регионе подобных конструкций. Состоит из 16 блоков, соединенных специальными замками. Причал можно разобрать. Также он легко транспортируется не только по воде, но и автотранспортом. После монтажа объект пройдет испытания, после чего он сможет принимать маломерные и транзитные пассажирские суда. Это должно способствовать туристической привлекательности Прикамья.
В текущем сезоне речной навигации Пермская судоверфь также занимается созданием модульных причалов для приема маломерных и круизных пассажирских судов. Соответствующие объекты были установлены у Речного вокзала на Перми-I и в Кировском районе Перми. Работа судостроительной компании, учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и Sitronics Group, была возобновлена по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2021 году. В апреле 2023 года Пермская судоверфь стала резидентом Особой экономической зоны «Пермь», а в 2024 году вошла в национальный проект «Производительность труда».
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