Новый полпред Жога готовится к турне по уральским регионам

03 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Артему Жоге 49 лет, во власти он оказался лишь год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что в ближайшее время намерен объехать «все регионы и все города», познакомиться с губернаторами и другими чиновниками, а также осмотреть, как работают оборонные предприятия. Из слов Жоги следует, что Урал ему пока малознаком. «Планирую приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрацией и руководителями этих регионов, обозначить, выслушать, какие сейчас на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственно быстрое решение этих вопросов, ну и активно погрузиться в работу, в жизни региона. УрФО довольно-таки большой, Я посмотрел на карте, большая территория. Мне предстоит много перемещаться, много знакомств», — сказал Жога в эфире телеканала «Россия 24». Новость по теме СВО, дружба с Кадыровым и уроки от Вайно: профайл нового уральского полпреда Жоги Жога также вспомнил, что уже был на Урале — в ХМАО (в январе и мае 2024-го). «Мне очень понравился этот регион, этот город, прекрасные жители — добродушные и доброжелательные», — отметил Жога. «[Планирую также] посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются и какие решения нужно непосредственно сейчас принять, чтобы улучшить производственную базу, работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые на переднем крае выполняют боевые задачи», — добавил полпред. О назначении Жоги было объявлено минувшей ночью. По последним данным URA.RU, в Екатеринбург он прилетит к вечеру 3 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что в ближайшее время намерен объехать «все регионы и все города», познакомиться с губернаторами и другими чиновниками, а также осмотреть, как работают оборонные предприятия. Из слов Жоги следует, что Урал ему пока малознаком. «Планирую приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрацией и руководителями этих регионов, обозначить, выслушать, какие сейчас на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственно быстрое решение этих вопросов, ну и активно погрузиться в работу, в жизни региона. УрФО довольно-таки большой, Я посмотрел на карте, большая территория. Мне предстоит много перемещаться, много знакомств», — сказал Жога в эфире телеканала «Россия 24». Жога также вспомнил, что уже был на Урале — в ХМАО (в январе и мае 2024-го). «Мне очень понравился этот регион, этот город, прекрасные жители — добродушные и доброжелательные», — отметил Жога. «[Планирую также] посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются и какие решения нужно непосредственно сейчас принять, чтобы улучшить производственную базу, работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые на переднем крае выполняют боевые задачи», — добавил полпред. О назначении Жоги было объявлено минувшей ночью. По последним данным URA.RU, в Екатеринбург он прилетит к вечеру 3 октября.