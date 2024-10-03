В театре Хабаровска обрушилась сцена, объект восстановят

03 октября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В результате пожара в Хабаровском театре обрушилась сцена, фасад и наружная стена здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время пожара в Хабаровском театре музыкальной комедии произошло обрушение сцены. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Идет интенсивное горение сцены внутри здания, сцена обрушилась, там люди работают, сил и средств нам достаточно», — цитирует глава региона в своем telegram-канале слова одного из пожарных. Губернатор получил информацию от представителя МЧС о том, что возгорание могло быть вызвано проводимыми ремонтными работами. В связи с этим Демешин приказал выяснить, как контролировалась безопасность на объекте во время строительства и почему не было обращений в пожарный надзор. Он выразил недовольство сложившейся ситуацией, отметив, что вместо восстановления крыши, на что были выделены средства из краевого бюджета, произошло уничтожение значимого для региона объекта. Губернатор надеется на сохранение основных бетонных конструкций здания, несмотря на обрушение пристройки. Подчеркнув значимость театра для Хабаровского края, Демешин заверил, что будет настаивать на его восстановлении и лично попросит правоохранительные органы провести правовую оценку инцидента. Ранее в Хабаровске загорелся Музыкальный театр. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Во время тушения возгорания произошел взрыв четырех баллонов с газом. О причинах, жертвах и расследовании произошедшего — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время пожара в Хабаровском театре музыкальной комедии произошло обрушение сцены. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Идет интенсивное горение сцены внутри здания, сцена обрушилась, там люди работают, сил и средств нам достаточно», — цитирует глава региона в своем telegram-канале слова одного из пожарных. Губернатор получил информацию от представителя МЧС о том, что возгорание могло быть вызвано проводимыми ремонтными работами. В связи с этим Демешин приказал выяснить, как контролировалась безопасность на объекте во время строительства и почему не было обращений в пожарный надзор. Он выразил недовольство сложившейся ситуацией, отметив, что вместо восстановления крыши, на что были выделены средства из краевого бюджета, произошло уничтожение значимого для региона объекта. Губернатор надеется на сохранение основных бетонных конструкций здания, несмотря на обрушение пристройки. Подчеркнув значимость театра для Хабаровского края, Демешин заверил, что будет настаивать на его восстановлении и лично попросит правоохранительные органы провести правовую оценку инцидента. Ранее в Хабаровске загорелся Музыкальный театр. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Во время тушения возгорания произошел взрыв четырех баллонов с газом. О причинах, жертвах и расследовании произошедшего — в материале URA.RU.