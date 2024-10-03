Турчак вступил в должность главы Алтая

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, турчак андрей
Турчак стал полновластным главой Алтая Фото:

Избранный главой республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». Он выступил с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину, а также к выбравшим его гражданам за оказанное доверие.

«Республика Алтай — регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю», — Сказал Андрей Турчак. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Также турчат поблагодарил Путина и выбравших его граждан.

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Избранный главой республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». Он выступил с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину, а также к выбравшим его гражданам за оказанное доверие. «Республика Алтай — регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю», — Сказал Андрей Турчак. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Также турчат поблагодарил Путина и выбравших его граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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