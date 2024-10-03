Турчак вступил в должность главы Алтая

03 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Турчак стал полновластным главой Алтая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Избранный главой республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». Он выступил с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину, а также к выбравшим его гражданам за оказанное доверие. «Республика Алтай — регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю», — Сказал Андрей Турчак. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Также турчат поблагодарил Путина и выбравших его граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный главой республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». Он выступил с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину, а также к выбравшим его гражданам за оказанное доверие. «Республика Алтай — регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю», — Сказал Андрей Турчак. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Также турчат поблагодарил Путина и выбравших его граждан.