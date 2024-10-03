Уход опального чиновника спровоцировал кризис в пермских элитах

Увольнение Евгения Карабатова привело к кризису в Орджоникидзевском районе

03 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников оказывает особое влияние на Орджоникидзевский район Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Перми поспешила с увольнением главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Он был буфером между теневым мэром Перми Владимиром Плотниковым (является совладельцем расположенного на территории завода «Камкабель») и краевыми властями. Так считают источники URA.RU в политэлитах. По их мнению, в районе выстроена сложная система управления, и с увольнением Карабатова она разрушится, тем более, что кандидатуры на замену ему нет. «Зачем было увольнять Карабатова? Орджоникидзевский — очень сложный район. Он расположен на двух берегах Камы, и жители одного берега исторически ненавидят жителей другого. Да, [Карабатов] ориентировался на бывшую главу района и экс-вице-мэра Лидию Королеву. Она, как считается, представляет интересы группы влияния, связанной с Владимиром Плотниковым. Но без этого никак, район — опять же исторически — олицетворяет „Камский кабель“ (один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, принадлежит, в частности, Владимиру Плотникову — прим. ред.). Карабатов лавировал между разными элитными группами и неплохо справлялся с управлением», — считает инсайдер. Учитывая многослойность элит и особенности района, были выстроены сложнейшие управленческие механизмы, подчеркнули источники агентства. Исключение из этих цепочек Карабатова спровоцирует кризис. «Наверное, те, кто принимали решение об его увольнении, рассчитывали ослабить влияние владельцев „Камкабеля“ на район. Но они недооценивают последствия. Во-первых, зима на носу, кто следить за уборкой будет? Во-вторых, в 2025 году выборы губернатора. Хотя бы сперва подобрали бы нового главу, а потом уже убирали старого, который там чуть ли не всю жизнь проработал», — подчеркнул другой источник URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к мэрии, говорит, что риски есть всегда. «Если решение принято, то значит оно правильное. Задача районов — это порядок в районах, а в Орджоникидзевском это правило не всегда соблюдалось, поэтому сейчас идет поиск нового руководителя», — отметил инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Перми поспешила с увольнением главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Он был буфером между теневым мэром Перми Владимиром Плотниковым (является совладельцем расположенного на территории завода «Камкабель») и краевыми властями. Так считают источники URA.RU в политэлитах. По их мнению, в районе выстроена сложная система управления, и с увольнением Карабатова она разрушится, тем более, что кандидатуры на замену ему нет. «Зачем было увольнять Карабатова? Орджоникидзевский — очень сложный район. Он расположен на двух берегах Камы, и жители одного берега исторически ненавидят жителей другого. Да, [Карабатов] ориентировался на бывшую главу района и экс-вице-мэра Лидию Королеву. Она, как считается, представляет интересы группы влияния, связанной с Владимиром Плотниковым. Но без этого никак, район — опять же исторически — олицетворяет „Камский кабель“ (один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, принадлежит, в частности, Владимиру Плотникову — прим. ред.). Карабатов лавировал между разными элитными группами и неплохо справлялся с управлением», — считает инсайдер. Учитывая многослойность элит и особенности района, были выстроены сложнейшие управленческие механизмы, подчеркнули источники агентства. Исключение из этих цепочек Карабатова спровоцирует кризис. «Наверное, те, кто принимали решение об его увольнении, рассчитывали ослабить влияние владельцев „Камкабеля“ на район. Но они недооценивают последствия. Во-первых, зима на носу, кто следить за уборкой будет? Во-вторых, в 2025 году выборы губернатора. Хотя бы сперва подобрали бы нового главу, а потом уже убирали старого, который там чуть ли не всю жизнь проработал», — подчеркнул другой источник URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к мэрии, говорит, что риски есть всегда. «Если решение принято, то значит оно правильное. Задача районов — это порядок в районах, а в Орджоникидзевском это правило не всегда соблюдалось, поэтому сейчас идет поиск нового руководителя», — отметил инсайдер.