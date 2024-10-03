Свердловские спасатели потушили крупный пожар в ИК-10

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Площадь пожара составила 400 квадратных метров
Площадь пожара составила 400 квадратных метров Фото:

Свердловские спасатели справились с масштабным пожаром в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного МЧС.

«Сообщение о пожаре на улице Монтерской в Екатеринбурге поступило в 18:29. На площади 400 квадратных метров горела кровля административного здания на территории исправительной колонии. В 19:18 пожар был локализован, в 19:23 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы подтвердили, что пострадавших на объекте нет. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий крупного ЧП были задействованы 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. На место также приехала карета скорой помощи и полицейские. Причины возгорания пока неизвестны.

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Свердловские спасатели справились с масштабным пожаром в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного МЧС. «Сообщение о пожаре на улице Монтерской в Екатеринбурге поступило в 18:29. На площади 400 квадратных метров горела кровля административного здания на территории исправительной колонии. В 19:18 пожар был локализован, в 19:23 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы подтвердили, что пострадавших на объекте нет. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий крупного ЧП были задействованы 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. На место также приехала карета скорой помощи и полицейские. Причины возгорания пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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