Свердловские спасатели потушили крупный пожар в ИК-10

Свердловские спасатели справились с масштабным пожаром в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного МЧС.
«Сообщение о пожаре на улице Монтерской в Екатеринбурге поступило в 18:29. На площади 400 квадратных метров горела кровля административного здания на территории исправительной колонии. В 19:18 пожар был локализован, в 19:23 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Огнеборцы подтвердили, что пострадавших на объекте нет. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий крупного ЧП были задействованы 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. На место также приехала карета скорой помощи и полицейские. Причины возгорания пока неизвестны.
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