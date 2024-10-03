03 октября 2024

В курганскую больницу устроилась работать новый врач-эндокринолог Оглоблина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
Врач-эндокринолог приступила к работе в медицинском эндокринологическом центре Фото:

К работе в Курганской областной больнице приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. В 2023 году она прошла ординатуру по специальности «Эндокринология», сообщили в пресс-службе депздрава региона.

«В команде больницы новый врач. К работе в медицинском эндокринологическом центре приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. Ольга Владимировна родилась и выросла в Курганской области, и выбор профессии был определен с детства», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году Оглоблина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году прошла ординатуру по специальности «Эндокринология» в Волгограде. В детстве она часто была на работе у своей матери, которая работала фельдшером.

Сообщалось, что в Далматовской ЦРБ Курганской области начал работать врач-дерматовенеролог Бобуржон Каримов. В 2019 году он окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева по специальности «Педиатрия», после чего обучался в ординатуре по специальности «Дерматовенерология».

В 2023 году Ольга Оглоблина прошла ординатуру по специальности «Эндокринология»
В 2023 году Ольга Оглоблина прошла ординатуру по специальности «Эндокринология»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К работе в Курганской областной больнице приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. В 2023 году она прошла ординатуру по специальности «Эндокринология», сообщили в пресс-службе депздрава региона. «В команде больницы новый врач. К работе в медицинском эндокринологическом центре приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. Ольга Владимировна родилась и выросла в Курганской области, и выбор профессии был определен с детства», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году Оглоблина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году прошла ординатуру по специальности «Эндокринология» в Волгограде. В детстве она часто была на работе у своей матери, которая работала фельдшером. Сообщалось, что в Далматовской ЦРБ Курганской области начал работать врач-дерматовенеролог Бобуржон Каримов. В 2019 году он окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева по специальности «Педиатрия», после чего обучался в ординатуре по специальности «Дерматовенерология».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...