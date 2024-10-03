В курганскую больницу устроилась работать новый врач-эндокринолог Оглоблина. Фото

04 октября 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Врач-эндокринолог приступила к работе в медицинском эндокринологическом центре Фото: Илья Московец © URA.RU К работе в Курганской областной больнице приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. В 2023 году она прошла ординатуру по специальности «Эндокринология», сообщили в пресс-службе депздрава региона. «В команде больницы новый врач. К работе в медицинском эндокринологическом центре приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. Ольга Владимировна родилась и выросла в Курганской области, и выбор профессии был определен с детства», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году Оглоблина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году прошла ординатуру по специальности «Эндокринология» в Волгограде. В детстве она часто была на работе у своей матери, которая работала фельдшером. Сообщалось, что в Далматовской ЦРБ Курганской области начал работать врач-дерматовенеролог Бобуржон Каримов. В 2019 году он окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева по специальности «Педиатрия», после чего обучался в ординатуре по специальности «Дерматовенерология». В 2023 году Ольга Оглоблина прошла ординатуру по специальности «Эндокринология» Департамент здравоохранения Курганской области, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К работе в Курганской областной больнице приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. В 2023 году она прошла ординатуру по специальности «Эндокринология», сообщили в пресс-службе депздрава региона. «В команде больницы новый врач. К работе в медицинском эндокринологическом центре приступила врач-эндокринолог Ольга Оглоблина. Ольга Владимировна родилась и выросла в Курганской области, и выбор профессии был определен с детства», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году Оглоблина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году прошла ординатуру по специальности «Эндокринология» в Волгограде. В детстве она часто была на работе у своей матери, которая работала фельдшером. Сообщалось, что в Далматовской ЦРБ Курганской области начал работать врач-дерматовенеролог Бобуржон Каримов. В 2019 году он окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева по специальности «Педиатрия», после чего обучался в ординатуре по специальности «Дерматовенерология».