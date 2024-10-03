На решение проблем с энергетикой Дальнего Востока направят почти 76 млрд рублей

Правительство утвердило параметры программы по замене почти трехсот устаревших дизельных электростанций (ДЭС) в отдаленных районах Дальнего Востока. Стоимость программы составляет 75,8 миллиарда рублей, указано в утвержденной вице-премьером Александром Новаком дорожной карте модернизации локальной генерации.
«Компания „Русгидро“ отобрала 270 объектов неэффективной дизельной генерации в отдаленных и изолированных районах, общая мощность которых составляет 477 мегаватт. Стоимость программы составляет 75,8 миллиарда рублей. На первом этапе программы планируется модернизировать 80 ДЭС в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае. Сроки ввода в эксплуатацию — 2024—2026 годы. В программу включены 73 населенных пункта в Якутии и семь на Камчатке», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
Сообщалось, что энергетическому снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Президент РФ Владимир Путин отметил, что потребление электроэнергии в регионе растет опережающими темпами. Также российский лидер указал на ожидаемое увеличение потребления электроэнергии на Дальнем Востоке, которое связано с развитием производств, строительством инфраструктуры, жилья и социальных объектов.
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