Путин призвал уделить особое внимание энергоснабжению Дальнего Востока

26 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что на Дальнем Востоке продолжится увеличение потребления электроэнергии из-за развития инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Энергетическому снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что потребление электроэнергии в регионе быстро растет. «Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом, снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Российский лидер также указал на ожидаемое увеличение потребления электроэнергии на Дальнем Востоке. Оно связано с развитием производств, строительством жилья, инфраструктуры и социальных объектов в регионе Дальнего Востока. Ранее Владимир Путин сообщил об утверждении мастер-планов для 22 административных центров и агломераций на Дальнем Востоке. Эти планы станут основой для расширения подобной практики на 200 городов по всей России. Путин также поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей для реализации мастер-планов, подчеркивая, что главной целью является повышение качества жизни населения. Кроме того, депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков заявил, что на Дальний Восток значительно продвинулся как туристическое направление. Он указал на возможность региона принять количество туристов, равное его населению, что составляет около 10 миллионов человек. Новичков также отметил, что дальневосточным регионам еще предстоит работа по улучшению номерной базы для размещения посетителей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Энергетическому снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что потребление электроэнергии в регионе быстро растет. «Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом, снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Российский лидер также указал на ожидаемое увеличение потребления электроэнергии на Дальнем Востоке. Оно связано с развитием производств, строительством жилья, инфраструктуры и социальных объектов в регионе Дальнего Востока. Ранее Владимир Путин сообщил об утверждении мастер-планов для 22 административных центров и агломераций на Дальнем Востоке. Эти планы станут основой для расширения подобной практики на 200 городов по всей России. Путин также поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей для реализации мастер-планов, подчеркивая, что главной целью является повышение качества жизни населения. Кроме того, депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков заявил, что на Дальний Восток значительно продвинулся как туристическое направление. Он указал на возможность региона принять количество туристов, равное его населению, что составляет около 10 миллионов человек. Новичков также отметил, что дальневосточным регионам еще предстоит работа по улучшению номерной базы для размещения посетителей, передает «Национальная служба новостей».