Российским послам в США угрожают расправой

Посол РФ Антонов сообщил, что США угрожают ему расправой

04 октября 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Правительство США вводит новые санкции для российских журналистов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США пятого ноября — работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны», — передает ТАСС слова Антонова. Он добавил, что поступают и угрозы физической расправы в адрес дипломатов, а так же ему лично. По словам Антонова, к российским журналистам в Вашингтоне применяются новые санкции по любому поводу. Россию обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов, но не приводят доказательств, отметил посол. Ранее Антонов заявил, что дипломатическое присутствие РФ в США находится на низком уровне, не хватает послов, передает RT. Он отметил также, что не достигают высокого уровня и политические отношения между странами. Госдепартамент США не позволяет обсуждать важные мировые проблемы и ограничивается технической стороной взаимоотношений России и Соединенных Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США пятого ноября — работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны», — передает ТАСС слова Антонова. Он добавил, что поступают и угрозы физической расправы в адрес дипломатов, а так же ему лично. По словам Антонова, к российским журналистам в Вашингтоне применяются новые санкции по любому поводу. Россию обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов, но не приводят доказательств, отметил посол. Ранее Антонов заявил, что дипломатическое присутствие РФ в США находится на низком уровне, не хватает послов, передает RT. Он отметил также, что не достигают высокого уровня и политические отношения между странами. Госдепартамент США не позволяет обсуждать важные мировые проблемы и ограничивается технической стороной взаимоотношений России и Соединенных Штатов.