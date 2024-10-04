Российским послам в США угрожают расправой

Посол РФ Антонов сообщил, что США угрожают ему расправой
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, здание, посольство россии в сша
Правительство США вводит новые санкции для российских журналистов Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США пятого ноября — работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны», — передает ТАСС слова Антонова.

Он добавил, что поступают и угрозы физической расправы в адрес дипломатов, а так же ему лично. По словам Антонова, к российским журналистам в Вашингтоне применяются новые санкции по любому поводу. Россию обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов, но не приводят доказательств, отметил посол.

Ранее Антонов заявил, что дипломатическое присутствие РФ в США находится на низком уровне, не хватает послов, передает RT. Он отметил также, что не достигают высокого уровня и политические отношения между странами. Госдепартамент США не позволяет обсуждать важные мировые проблемы и ограничивается технической стороной взаимоотношений России и Соединенных Штатов.

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Российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США пятого ноября — работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны», — передает ТАСС слова Антонова. Он добавил, что поступают и угрозы физической расправы в адрес дипломатов, а так же ему лично. По словам Антонова, к российским журналистам в Вашингтоне применяются новые санкции по любому поводу. Россию обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов, но не приводят доказательств, отметил посол. Ранее Антонов заявил, что дипломатическое присутствие РФ в США находится на низком уровне, не хватает послов, передает RT. Он отметил также, что не достигают высокого уровня и политические отношения между странами. Госдепартамент США не позволяет обсуждать важные мировые проблемы и ограничивается технической стороной взаимоотношений России и Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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