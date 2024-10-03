03 октября 2024

Пермское МЧС тушит пожар на 10 тысячах квадратных метров. Видео

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
На месте пожара работают более 60 специалистов Фото:

В Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарные локализовали крупное возгорание в Пермском крае. Горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров. Огонь охватил емкости с топливом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, сухую растительность и административный корпус. На месте пожара работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.

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В Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пожарные локализовали крупное возгорание в Пермском крае. Горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров. Огонь охватил емкости с топливом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, сухую растительность и административный корпус. На месте пожара работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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