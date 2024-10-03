В Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожарные локализовали крупное возгорание в Пермском крае. Горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров. Огонь охватил емкости с топливом», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, сухую растительность и административный корпус. На месте пожара работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.
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