В США раскрыли, зачем Израиль атаковал Бейрут

Axios: Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника генсека «Хезболлы»

04 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Израиль ударил по Бейруту, чтобы ликвидировать преемника Хасана Насраллы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль атаковал Бейрут для ликвидации Хашем Сафиеддин, возможного преемника погибшего генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильские источники. «Целью атаки мог быть Хашем Сафиеддин, которого называли вероятным преемником погибшего генсека ливанского движения „Хезболла“», — передает издание Axios. О подобной цели израильской стороны сообщает и саудовский телеканал Al Hadath. Армия Израиля 3 октября ударила по южной окраине Бейрута. На текущий момент неизвестно, где и в каком состоянии находится Сафиеддин. Ранее Израиль ликвидировал одного из глав «Хезболлы» по разработке высокоточных ракет Махмуда Юсефа Аниси в ходе удара по Бейруту, передает RT. Также Израиль заявил о своем намерении уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана и продолжить атаковать объекты в Бейруте, отмечает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль атаковал Бейрут для ликвидации Хашем Сафиеддин, возможного преемника погибшего генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильские источники. «Целью атаки мог быть Хашем Сафиеддин, которого называли вероятным преемником погибшего генсека ливанского движения „Хезболла“», — передает издание Axios. О подобной цели израильской стороны сообщает и саудовский телеканал Al Hadath. Армия Израиля 3 октября ударила по южной окраине Бейрута. На текущий момент неизвестно, где и в каком состоянии находится Сафиеддин. Ранее Израиль ликвидировал одного из глав «Хезболлы» по разработке высокоточных ракет Махмуда Юсефа Аниси в ходе удара по Бейруту, передает RT. Также Израиль заявил о своем намерении уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана и продолжить атаковать объекты в Бейруте, отмечает RT.