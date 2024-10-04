ВСУ уходят из Курской области: карта СВО на Украине 4 октября

«Ахмат»: ВСУ уводят свои силы из Суджи в Курской области

04 октября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Предполагается, что ВСУ уводят подразделения из Суджи в Курской области Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва» предположил, что Вооруженные силы Украины перегруппировываются под Суджей в Курской области. Также есть вероятность, что украинская армия отправит свои подразделения на территорию региона снова. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Беспилотники над регионами РФ В Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА самолетного типа. Два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью, шесть — над территорией Воронежской области, пять — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, что вызвало возгорание пустой цистерны. По данным губернатора, пострадавших нет, пожарные приступили к тушению возгорания. Курское направление Украинские военные, вероятно, перегруппировываются под Суджей в Курской области. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва» предположил, что украинская армия уводит свои силы оттуда. Он добавил, что Киев может и, наоборот, отправить в сторону Суджи новые подразделения. В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийское подразделение ВДВ поразило склад вооружений и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Оператор разведывательного БПЛА передал координаты цели расчетам гаубиц Д-30. Также в ведомстве сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Замкомандира взвода ВДВ с позывным Бача сообщил, что российские десантники вдвоем захватили украинский опорный пункт на курском направлении. Один из солдат ликвидировал пятерых бойцов ВСУ, а второй отвлекал их огнем. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил авиационными ракетами живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Личный состав и техника украинской стороны были успешно уничтожены. Донецкое направление Сырский на следующий день после потери Угледара заявил, что отдал приказ об укреплении обороны. Он сообщил, что работает на в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на Покровском направлении, где ведется активное наступление российской армии. Генштаб ВСУ сообщил, что наиболее напряженная ситуация для ВСУ сложилась в подконтрольной Киеву части ДНР. Наибольшие проблемы украинские войска испытывают в красноармейском (покровском) и кураховском направлениях. Военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак заявил, что бойцы ВС РФ спасли его, несмотря на просьбы добить. Раненный Мацак ждал помощи от ВСУ около 30 часов, однако успешно эвакуировала его штурмовая группа ВС РФ. Замполит роты снайперов группировки войск «Восток» с позывным Самурай сообщил, что ВСУ в Угледаре сбрасывали с беспилотников рюкзаки, начиненные тротилом. Он подчеркнул, что жертвами взрывчатки могли стать мирные жители города. Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города, заявил, что многоэтажные дома в Угледаре, на которых ВСУ установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Запорожское направление Командир минометного расчета 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Мозг сообщил, что расчет уничтожил группу бойцов ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села Каменское в Запорожской области. Воздушная и наземная разведки обнаружили группу украинских бойцов из 5-7 человек, которая начала создавать окопы. Каховское и авдеевское направления Командир танкового взвода с позывным Чиж сообщил, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении. Танкисты осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм успешно поразили цель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва» предположил, что Вооруженные силы Украины перегруппировываются под Суджей в Курской области. Также есть вероятность, что украинская армия отправит свои подразделения на территорию региона снова. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА самолетного типа. Два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью, шесть — над территорией Воронежской области, пять — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, что вызвало возгорание пустой цистерны. По данным губернатора, пострадавших нет, пожарные приступили к тушению возгорания. Украинские военные, вероятно, перегруппировываются под Суджей в Курской области. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва» предположил, что украинская армия уводит свои силы оттуда. Он добавил, что Киев может и, наоборот, отправить в сторону Суджи новые подразделения. В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийское подразделение ВДВ поразило склад вооружений и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Оператор разведывательного БПЛА передал координаты цели расчетам гаубиц Д-30. Также в ведомстве сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Замкомандира взвода ВДВ с позывным Бача сообщил, что российские десантники вдвоем захватили украинский опорный пункт на курском направлении. Один из солдат ликвидировал пятерых бойцов ВСУ, а второй отвлекал их огнем. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил авиационными ракетами живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Личный состав и техника украинской стороны были успешно уничтожены. Сырский на следующий день после потери Угледара заявил, что отдал приказ об укреплении обороны. Он сообщил, что работает на в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на Покровском направлении, где ведется активное наступление российской армии. Генштаб ВСУ сообщил, что наиболее напряженная ситуация для ВСУ сложилась в подконтрольной Киеву части ДНР. Наибольшие проблемы украинские войска испытывают в красноармейском (покровском) и кураховском направлениях. Военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак заявил, что бойцы ВС РФ спасли его, несмотря на просьбы добить. Раненный Мацак ждал помощи от ВСУ около 30 часов, однако успешно эвакуировала его штурмовая группа ВС РФ. Замполит роты снайперов группировки войск «Восток» с позывным Самурай сообщил, что ВСУ в Угледаре сбрасывали с беспилотников рюкзаки, начиненные тротилом. Он подчеркнул, что жертвами взрывчатки могли стать мирные жители города. Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города, заявил, что многоэтажные дома в Угледаре, на которых ВСУ установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Командир минометного расчета 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Мозг сообщил, что расчет уничтожил группу бойцов ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села Каменское в Запорожской области. Воздушная и наземная разведки обнаружили группу украинских бойцов из 5-7 человек, которая начала создавать окопы. Командир танкового взвода с позывным Чиж сообщил, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении. Танкисты осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм успешно поразили цель.