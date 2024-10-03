03 октября 2024

Южане избежали наказания за жестокое избиение уральца под Екатеринбургом

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , мигрант, суд, мера пресечения, судебное заседание
Инцидент произошел летом 2022 года Фото:

Уголовное преследование четверых южан, которые летом 2022 года жестоко избили мужчину в Березовском, закончилось. Стороны пришли к мировому соглашению, следует из картотеки Березовского горсуда Свердловской области.

На скамье подсудимых оказались Руслан Кириченко, Роман Маринков, Алексей Самойлов и подросток. Они приехали в Березовский из Ставропольского края. Там группа воровала цветмет и продавала его. 2 июня мужчины попытались украсть металл у пенсионера, но за него вступился 33-летний сосед Алексей Квачев.

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Завязалась ссора. «Она быстро переросла в драку. Все закончилось тем, что защитника увезли в больницу. К счастью, госпитализация ему не потребовалась. Но бой был явно неравным. На одного свердловчанина одновременно напали несколько „гастролеров“, у одного из которых был тяжелый металлический предмет», — комментировал тогда глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Южан задержали в день нападения, 3 июня их доставили в суд для избрания меры пресечения. «Перед началом заседания они вели себя так, словно плохо владеют русским языком, хотя за пять минут до этого «шпарили», как Трындычиха из фильма «Свадьба в Малиновке», — отмечал полковник Горелых.

Фигурантам вменили разбой, совершенный группой лиц. В ходе разбирательства прошло более десяти процессов. Но итог оказался неожиданным. Южане не понесли наказания, потому что стороны пришли к примирению, указано в карточке суда.

Один из подсудимых
Один из подсудимых
Фото:

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Уголовное преследование четверых южан, которые летом 2022 года жестоко избили мужчину в Березовском, закончилось. Стороны пришли к мировому соглашению, следует из картотеки Березовского горсуда Свердловской области. На скамье подсудимых оказались Руслан Кириченко, Роман Маринков, Алексей Самойлов и подросток. Они приехали в Березовский из Ставропольского края. Там группа воровала цветмет и продавала его. 2 июня мужчины попытались украсть металл у пенсионера, но за него вступился 33-летний сосед Алексей Квачев. Завязалась ссора. «Она быстро переросла в драку. Все закончилось тем, что защитника увезли в больницу. К счастью, госпитализация ему не потребовалась. Но бой был явно неравным. На одного свердловчанина одновременно напали несколько „гастролеров“, у одного из которых был тяжелый металлический предмет», — комментировал тогда глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Южан задержали в день нападения, 3 июня их доставили в суд для избрания меры пресечения. «Перед началом заседания они вели себя так, словно плохо владеют русским языком, хотя за пять минут до этого «шпарили», как Трындычиха из фильма «Свадьба в Малиновке», — отмечал полковник Горелых. Фигурантам вменили разбой, совершенный группой лиц. В ходе разбирательства прошло более десяти процессов. Но итог оказался неожиданным. Южане не понесли наказания, потому что стороны пришли к примирению, указано в карточке суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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