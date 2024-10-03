03 октября 2024

Стали известны подробности эвакуации отеля Doubletree by Hilton в Тюмени

В Тюмени из-за сообщений о минировании эвакуировали отель Doubletree by Hilton
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация произошла в ночь на 4 октября
Эвакуация произошла в ночь на 4 октября Фото:

Отель Doubletree by Hilton в Тюмени эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным, но спецслужбы обязаны среагировать на подобные заявления. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было», — коротко сообщил источник в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Эвакуация постояльцев отеля Doubletree by Hilton произошла в ночь на 4 октября. На месте работали спецслужбы. В настоящий момент отель возобновил свою работу.

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Отель Doubletree by Hilton в Тюмени эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах. «Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным, но спецслужбы обязаны среагировать на подобные заявления. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было», — коротко сообщил источник в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эвакуация постояльцев отеля Doubletree by Hilton произошла в ночь на 4 октября. На месте работали спецслужбы. В настоящий момент отель возобновил свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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