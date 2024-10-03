Стали известны подробности эвакуации отеля Doubletree by Hilton в Тюмени

Эвакуация произошла в ночь на 4 октября
Отель Doubletree by Hilton в Тюмени эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах.
«Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным, но спецслужбы обязаны среагировать на подобные заявления. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было», — коротко сообщил источник в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Эвакуация постояльцев отеля Doubletree by Hilton произошла в ночь на 4 октября. На месте работали спецслужбы. В настоящий момент отель возобновил свою работу.
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