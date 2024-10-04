Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ

Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ

04 октября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сумма активов, которые были незаконно переданы, составила 350 миллиардов рублей Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Друзья, подал иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Данный иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО „Вайлдберриз“ в ООО „РВБ“ и подан к РВБ, WB и Татьяне. Это не просто формальность — речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Предприниматель также отметил, что сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках РВБ, незаконны. По словам Бакальчука, представители РВБ скрывают документы по произошедшим изменениям и называют их реорганизацией. Однако такие действия не могут проводиться без согласия сооснователя компании, заявил предприниматель. Он также добавил, что компания превращена в инструмент для манипуляций». Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. По ее словам, компании требовалась серьезная перестройка структуры, чтобы стать более четкой и правильной, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей против жены, Wildberries и РВБ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Друзья, подал иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Данный иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО „Вайлдберриз“ в ООО „РВБ“ и подан к РВБ, WB и Татьяне. Это не просто формальность — речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Предприниматель также отметил, что сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках РВБ, незаконны. По словам Бакальчука, представители РВБ скрывают документы по произошедшим изменениям и называют их реорганизацией. Однако такие действия не могут проводиться без согласия сооснователя компании, заявил предприниматель. Он также добавил, что компания превращена в инструмент для манипуляций». Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. По ее словам, компании требовалась серьезная перестройка структуры, чтобы стать более четкой и правильной, передает RT.