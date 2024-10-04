В центре Екатеринбурга эвакуировали крупный торговый центр. Фото

В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр»

04 октября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Неизвестные якобы сообщили о минировании в ТЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр» на улице Луначарского. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Нас предупредили, что это не учебная тревога», — сообщил читатель. По его словам, якобы в торговый комплекс позвонили и заявили о минировании. Тем, кто находился внутри, пришлось спешно уходить, некоторые не успели забрать личные вещи. URA.RU попыталось связаться с представителями торгового комплекса для выяснения обстоятельств, но ответ получить не удалось. Читатель URA.RU Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр» на улице Луначарского. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Нас предупредили, что это не учебная тревога», — сообщил читатель. По его словам, якобы в торговый комплекс позвонили и заявили о минировании. Тем, кто находился внутри, пришлось спешно уходить, некоторые не успели забрать личные вещи. URA.RU попыталось связаться с представителями торгового комплекса для выяснения обстоятельств, но ответ получить не удалось.