Неизвестные якобы сообщили о минировании в ТЦ
В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр» на улице Луначарского. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Нас предупредили, что это не учебная тревога», — сообщил читатель. По его словам, якобы в торговый комплекс позвонили и заявили о минировании.
Тем, кто находился внутри, пришлось спешно уходить, некоторые не успели забрать личные вещи. URA.RU попыталось связаться с представителями торгового комплекса для выяснения обстоятельств, но ответ получить не удалось.
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