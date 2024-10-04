В центре Екатеринбурга эвакуировали крупный торговый центр. Фото

В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снимки зданий гостиница "Исеть", типографии "Уральский рабочий", ТЦ "Сити-Центр", загородной дачи архитектора Малахова и дома Белоусова. Екатеринбург, конструктивизм, сити центр, проспект ленина50
Неизвестные якобы сообщили о минировании в ТЦ Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр» на улице Луначарского. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Нас предупредили, что это не учебная тревога», — сообщил читатель. По его словам, якобы в торговый комплекс позвонили и заявили о минировании.

Тем, кто находился внутри, пришлось спешно уходить, некоторые не успели забрать личные вещи. URA.RU попыталось связаться с представителями торгового комплекса для выяснения обстоятельств, но ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге эвакуировали торговый комплекс «Сити-Центр» на улице Луначарского. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Нас предупредили, что это не учебная тревога», — сообщил читатель. По его словам, якобы в торговый комплекс позвонили и заявили о минировании. Тем, кто находился внутри, пришлось спешно уходить, некоторые не успели забрать личные вещи. URA.RU попыталось связаться с представителями торгового комплекса для выяснения обстоятельств, но ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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