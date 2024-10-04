В ФСБ заявили, что США хотят вести украинский конфликт на территории Беларуси

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Соединенные штаты хотят вести украинский конфликт и на территории Молдавии Фото:

Страны НАТО планируют вести боевые действия в ходе украинского конфликта на территориях Беларуси и Молдавии. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — заявил Бортников. Об этом он рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Ранее глава ФСБ заявил, что в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. По его словам, в ВСУ фиксируется увеличение числа наемников из Латинской Америки.

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Страны НАТО планируют вести боевые действия в ходе украинского конфликта на территориях Беларуси и Молдавии. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников. «Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — заявил Бортников. Об этом он рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Ранее глава ФСБ заявил, что в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. По его словам, в ВСУ фиксируется увеличение числа наемников из Латинской Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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