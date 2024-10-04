Бортников заявил о военном участии 85 стран в конфликте на Украине

На Украине воюют более 18 тысяч наемников из 85 стран, заявил Александр БортниковФото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt
В настоящий момент в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. Такие данные привел глава ФСБ Александр Бортников.
«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого „Интернационального легиона территориальной обороны Украины“. Она достигла 18 тыс. человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Он отметил, что в настоящий момент фиксируется увеличение количество в рядах ВСУ наемников из Латинской Америки. Запад также продолжает организовывать военное обучение для украинских сил. Тренировочные базы НАТО размещены, например, в Польше, Латвии и Литвы, уточнили в ФСБ.
Во время этого же заседания Бортников заявил, что Россия занимается вопросом исключения движения Талибан (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из числа террористических. По его словам, США также расширяет фронт боевых действий на Украине.
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В настоящий момент в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. Такие данные привел глава ФСБ Александр Бортников. «О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого „Интернационального легиона территориальной обороны Украины“. Она достигла 18 тыс. человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Он отметил, что в настоящий момент фиксируется увеличение количество в рядах ВСУ наемников из Латинской Америки. Запад также продолжает организовывать военное обучение для украинских сил. Тренировочные базы НАТО размещены, например, в Польше, Латвии и Литвы, уточнили в ФСБ. Во время этого же заседания Бортников заявил, что Россия занимается вопросом исключения движения Талибан (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из числа террористических. По его словам, США также расширяет фронт боевых действий на Украине.