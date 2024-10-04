Челябинский губернатор Текслер рассказал о встрече с уральским полпредом Жогой

Артем Жога был назначен полпредом президента на Урале 2 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после первой встречи с новым полпредом президента в УрФО Артемом Жогой рассказал, о чем губернаторы регионов Урала говорили с полпредом. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Артем Владимирович всем хорошо известен как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений президента, развитие регионов, реализация национальных проектов», — сообщил Текслер.

Во встрече с Жогой приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, все губернаторы УрФО, а также представители федеральных структур. Жога заявил о намерении в ближайшем посетить каждый из регионов федерального округа. Он добавил, что Урал — это сильный и экономически развитый округ, и его задача как полпреда — помогать и преумножать благосостояние регионов, входящих в его состав.