Челябинский губернатор Текслер рассказал о встрече с уральским полпредом Жогой

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога артем
Артем Жога был назначен полпредом президента на Урале 2 октября Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после первой встречи с новым полпредом президента в УрФО Артемом Жогой рассказал, о чем губернаторы регионов Урала говорили с полпредом. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Артем Владимирович всем хорошо известен как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений президента, развитие регионов, реализация национальных проектов», — сообщил Текслер.

Во встрече с Жогой приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, все губернаторы УрФО, а также представители федеральных структур. Жога заявил о намерении в ближайшем посетить каждый из регионов федерального округа. Он добавил, что Урал — это сильный и экономически развитый округ, и его задача как полпреда — помогать и преумножать благосостояние регионов, входящих в его состав.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после первой встречи с новым полпредом президента в УрФО Артемом Жогой рассказал, о чем губернаторы регионов Урала говорили с полпредом. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе правительства региона. «Артем Владимирович всем хорошо известен как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений президента, развитие регионов, реализация национальных проектов», — сообщил Текслер. Во встрече с Жогой приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, все губернаторы УрФО, а также представители федеральных структур. Жога заявил о намерении в ближайшем посетить каждый из регионов федерального округа. Он добавил, что Урал — это сильный и экономически развитый округ, и его задача как полпреда — помогать и преумножать благосостояние регионов, входящих в его состав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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