Путин назначил своим новым полпредом в УрФО участника «Времени героев»

Новым полпредом президента на Урале стал Артем Жога

03 октября 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Последний год Артем Жога был председателем Народного совета ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Как и анонсировало URA.RU, новым полпредом президента РФ в УрФО после отставки Владимира Якушева стал бывший командир батальона «Спарта», герой ДНР Артем Жога. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, рассказали в пресс-службе Кремля. «Артем Жога назначен полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Президент подписал Указ „О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе“», — говорится в сообщении. О том, что Жога в числе кандидатов в полпреды, URA.RU рассказало 18 сентября. Тогда Жога заявлял агентству, что «слышит об этом впервые». Ожидалось, что президентский указ о его назначении будет обнародован еще 24 сентября — сразу после ухода Владимира Якушева — или 25-го. Но, по слухам, якобы произошла заминка: в последний момент пришлось отложить встречу Жоги с главой государства (сам Жога это, впрочем, не подтверждал). По этой или какой-то иной причине уральское полпредство оставалось без полновесного руководителя рекордно длительный срок — восемь дней. Жога будет представлен уральским губернаторам днем 3 октября. Ожидается их очное присутствие в Екатеринбурге. Новость по теме Уральских губернаторов собирают на встречу с новым полпредом Путина Артему Жоге 49 лет, до 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. В феврале 2024-го Жога стал участником новой путинской программы «Время героев», призванной интегрировать участников СВО в структуры управления страной. Из 44 тысяч заявок для первого потока отобрали всего 83 человека. Лекции для них читали первые лица страны — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замруководителя АП Максим Орешкин, министры Сергей Кравцов (просвещение), Валерий Фальков (наука и высшее образование), Михаил Дегтярев (спорт) и другие. Наставником Жоги был глава администрации президента Антон Вайно. Якушев же перешел на работу в Совет Федерации, где стал первым заместителем председателя, и «Единую Россию», где с середине июня в статусе «и. о.» возглавлял генсовет. Он курировал регионы УрФО с ноября 2020 года и за это время сумел превратить полпредство в реальный центр силы. Подробнее о результатах его работы — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, новым полпредом президента РФ в УрФО после отставки Владимира Якушева стал бывший командир батальона «Спарта», герой ДНР Артем Жога. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, рассказали в пресс-службе Кремля. «Артем Жога назначен полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Президент подписал Указ „О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе“», — говорится в сообщении. О том, что Жога в числе кандидатов в полпреды, URA.RU рассказало 18 сентября. Тогда Жога заявлял агентству, что «слышит об этом впервые». Ожидалось, что президентский указ о его назначении будет обнародован еще 24 сентября — сразу после ухода Владимира Якушева — или 25-го. Но, по слухам, якобы произошла заминка: в последний момент пришлось отложить встречу Жоги с главой государства (сам Жога это, впрочем, не подтверждал). По этой или какой-то иной причине уральское полпредство оставалось без полновесного руководителя рекордно длительный срок — восемь дней. Жога будет представлен уральским губернаторам днем 3 октября. Ожидается их очное присутствие в Екатеринбурге. Артему Жоге 49 лет, до 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. В феврале 2024-го Жога стал участником новой путинской программы «Время героев», призванной интегрировать участников СВО в структуры управления страной. Из 44 тысяч заявок для первого потока отобрали всего 83 человека. Лекции для них читали первые лица страны — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замруководителя АП Максим Орешкин, министры Сергей Кравцов (просвещение), Валерий Фальков (наука и высшее образование), Михаил Дегтярев (спорт) и другие. Наставником Жоги был глава администрации президента Антон Вайно. Якушев же перешел на работу в Совет Федерации, где стал первым заместителем председателя, и «Единую Россию», где с середине июня в статусе «и. о.» возглавлял генсовет. Он курировал регионы УрФО с ноября 2020 года и за это время сумел превратить полпредство в реальный центр силы. Подробнее о результатах его работы — в материале URA.RU.