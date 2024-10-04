В центре Екатеринбурга появятся парковки для экскурсионных автобусов

04 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Суммарно для экскурсионного транспорта доступны 11 парковок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге рядом с популярными достопримечательностями в центре появится пять новых парковок для экскурсионных автобусов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики города (ДИП). Экскурсионный транспорт сможет останавливаться напротив Колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28), Екатеринбургского зоопарка (улица Мамина-Сибиряка, 189), Храма на Крови (улица Царская,10), Оперного театра (проспект Ленина, 46 «а»), Штаба Центрального военного округа (проспект Ленина/улица Кузнечная), «Ельцин-Центра» (улица Бориса Ельцина, 3), Окружного дома офицеров (вдоль улицы Луначарского), а также напротив гостиницы Marins Park Hotel (территория ж-д вокзала) и торгово-развлекательного центра «Сити Центр», (проспект Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского). Экскурсионным автобусам можно будет стоять возле центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Свердловского краеведческого музея (улица Малышева, 46). С октября знаки, разрешающие парковку, появятся на территории «Грин Парк Отеля» (улица Народной Воли, 24) и напротив УрФУ на улице Мира, 19, где расположено главное учебное здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге рядом с популярными достопримечательностями в центре появится пять новых парковок для экскурсионных автобусов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики города (ДИП). Экскурсионный транспорт сможет останавливаться напротив Колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28), Екатеринбургского зоопарка (улица Мамина-Сибиряка, 189), Храма на Крови (улица Царская,10), Оперного театра (проспект Ленина, 46 «а»), Штаба Центрального военного округа (проспект Ленина/улица Кузнечная), «Ельцин-Центра» (улица Бориса Ельцина, 3), Окружного дома офицеров (вдоль улицы Луначарского), а также напротив гостиницы Marins Park Hotel (территория ж-д вокзала) и торгово-развлекательного центра «Сити Центр», (проспект Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского). Экскурсионным автобусам можно будет стоять возле центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Свердловского краеведческого музея (улица Малышева, 46). С октября знаки, разрешающие парковку, появятся на территории «Грин Парк Отеля» (улица Народной Воли, 24) и напротив УрФУ на улице Мира, 19, где расположено главное учебное здание.