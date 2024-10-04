Осужденным за насилие в школе в Екатеринбурге подросткам снизят приговор

Приговор подросткам, насиловавшим детей в школе Екатеринбурга, требуют отменить

04 октября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Приговор парням вынесли летом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Подросткам, осужденным за сексуальное насилие над воспитанниками в екатеринбургской спецшколе №124, могут снизить приговор. Такой исход возможен, если суд отправит дело на повторное рассмотрение, согласившись с прокуратурой, которая хочет исключить один эпизод, сообщили два источника URA.RU. Апелляционное представление надзорного ведомства есть в распоряжении агентства. Претензия силовиков заключается в том, что Чкаловский райсуд признал установленным и доказанным период совершения преступлений с 6 по 31 октября 2022-го. А ведомство настаивает, что проступки были совершены с 23 по 31 октября того же года. Две недели отсекают из-за того, что собрание, на котором экс-директор Наталья Поддубная призналась, что знает о насилии, состоялось лишь 23 октября. «Приговор отменить, дело передать на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда», — говорится в документе. В пресс-службе региональной прокуратуры от комментариев воздержались. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники — Артем, Дмитрий и Владислав — устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Учитель заставлял насиловать провинившихся. Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ. А вот парней отправили в колонию. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросткам, осужденным за сексуальное насилие над воспитанниками в екатеринбургской спецшколе №124, могут снизить приговор. Такой исход возможен, если суд отправит дело на повторное рассмотрение, согласившись с прокуратурой, которая хочет исключить один эпизод, сообщили два источника URA.RU. Апелляционное представление надзорного ведомства есть в распоряжении агентства. Претензия силовиков заключается в том, что Чкаловский райсуд признал установленным и доказанным период совершения преступлений с 6 по 31 октября 2022-го. А ведомство настаивает, что проступки были совершены с 23 по 31 октября того же года. Две недели отсекают из-за того, что собрание, на котором экс-директор Наталья Поддубная призналась, что знает о насилии, состоялось лишь 23 октября. «Приговор отменить, дело передать на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда», — говорится в документе. В пресс-службе региональной прокуратуры от комментариев воздержались. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники — Артем, Дмитрий и Владислав — устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Учитель заставлял насиловать провинившихся. Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ. А вот парней отправили в колонию. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.