Где отмечать Хэллоуин в Екатеринбурге

В конце октября во всем мире празднуется Хэллоуин, а значит появляется лишний повод повеселиться, надеть необычные костюмы и провести время с друзьями. Тематические вечеринки в клубах и барах, леденящие душу квесты и детские интерактивных шоу — каждый сможет найти развлечение по душе. URA.RU собрало топ мест, где в Екатеринбурге можно встретить День всех святых.
Хэллоуин в «Радуга Парк»
Когда: 31 октября в 19:00
Жуткие, но красивые фотозоны появятся в синей галерее. Здесь же участники смогут сделать устрашающие фигуры из тыкв и посетить огненное фаер-шоу. Вход бесплатный.
Хэллоуин с экстремальными конкурсами
Когда: 31 октября в 19:00
Костюмированная вечеринка с Уэнсдей и Кетнепом пройдет на площадке «Футурамия» в ТРЦ «Фан-Фан». Для детей подготовили квест с оживлением рисунков, 3D-песочницей, лазерным лабиринтом, интерактивными стенами и полом, экстремальные конкурсы с участием животных, мастер-классы. На месте будет работать фотограф, пройдет дискотека с симулятором танцев. Детский билет — 800 рублей, взрослый — 300.
Halloween и «Свобода рейв»
Когда: 1 ноября в 23:30
В «Свобода концерт холл» проведут студенческий Хэллоуин. Помимо тусовки, гости смогут найти на площадке аквагрим, таролога, попробовать коктейли и получить подарки за лучшие костюмы ночи. Специальный гость праздника — Podlesnov (Blaash). По студенческому билету вход бесплатный, без него — 600 рублей.
Halloween 2024
Когда: 2 ноября в 22:00
Ночь, полную безудержного веселья, разгула, распутства и пьянства, обещают устроить в том же концерт-холле на следующий день. В честь праздника проведут horror performance, концерт и конкурс на самый оригинальный образ. Также появится тематическая фотозона, а в баре предложат специальное меню. Для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрена просторная VIP-зона для посиделок. Вход начинается от 666 рублей за человека.
«День рождения Бабы Яги или Шабаш Нечисти»
Когда: 2—4 ноября с 10:00 до 19:00
В Арамиле пройдет свой детский Хэллоуин с главной злодейкой русских сказок Бабой Ягой. Праздник начнется у главной сцены, где будет много веселья, игр и танцев. Затем в «Тронном зале Дворца» проведут «Страшно-милый приГАВор», в котором моделями выступят животные, там же покажут тесла-шоу с полуметровыми молниями. Еще в программе есть «Битва умов» по русским сказкам, игра-бродилка и вечерние посиделки у костра. Вход платный, билет — от 450 рублей.
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