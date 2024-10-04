Где отмечать Хэллоуин в Екатеринбурге

Хэллоуин в Екатеринбурге отметят с экстремальными конкурсами и тарологом

04 октября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Хэллоуин традиционно празднуют 31 октября, но вечеринки будут даже в ноябре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В конце октября во всем мире празднуется Хэллоуин, а значит появляется лишний повод повеселиться, надеть необычные костюмы и провести время с друзьями. Тематические вечеринки в клубах и барах, леденящие душу квесты и детские интерактивных шоу — каждый сможет найти развлечение по душе. URA.RU собрало топ мест, где в Екатеринбурге можно встретить День всех святых. Хэллоуин в «Радуга Парк» Когда: 31 октября в 19:00 Жуткие, но красивые фотозоны появятся в синей галерее. Здесь же участники смогут сделать устрашающие фигуры из тыкв и посетить огненное фаер-шоу. Вход бесплатный. Хэллоуин с экстремальными конкурсами Когда: 31 октября в 19:00 Костюмированная вечеринка с Уэнсдей и Кетнепом пройдет на площадке «Футурамия» в ТРЦ «Фан-Фан». Для детей подготовили квест с оживлением рисунков, 3D-песочницей, лазерным лабиринтом, интерактивными стенами и полом, экстремальные конкурсы с участием животных, мастер-классы. На месте будет работать фотограф, пройдет дискотека с симулятором танцев. Детский билет — 800 рублей, взрослый — 300. Halloween и «Свобода рейв» Когда: 1 ноября в 23:30 В «Свобода концерт холл» проведут студенческий Хэллоуин. Помимо тусовки, гости смогут найти на площадке аквагрим, таролога, попробовать коктейли и получить подарки за лучшие костюмы ночи. Специальный гость праздника — Podlesnov (Blaash). По студенческому билету вход бесплатный, без него — 600 рублей. Halloween 2024 Когда: 2 ноября в 22:00 Ночь, полную безудержного веселья, разгула, распутства и пьянства, обещают устроить в том же концерт-холле на следующий день. В честь праздника проведут horror performance, концерт и конкурс на самый оригинальный образ. Также появится тематическая фотозона, а в баре предложат специальное меню. Для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрена просторная VIP-зона для посиделок. Вход начинается от 666 рублей за человека. «День рождения Бабы Яги или Шабаш Нечисти» Когда: 2—4 ноября с 10:00 до 19:00 В Арамиле пройдет свой детский Хэллоуин с главной злодейкой русских сказок Бабой Ягой. Праздник начнется у главной сцены, где будет много веселья, игр и танцев. Затем в «Тронном зале Дворца» проведут «Страшно-милый приГАВор», в котором моделями выступят животные, там же покажут тесла-шоу с полуметровыми молниями. Еще в программе есть «Битва умов» по русским сказкам, игра-бродилка и вечерние посиделки у костра. Вход платный, билет — от 450 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце октября во всем мире празднуется Хэллоуин, а значит появляется лишний повод повеселиться, надеть необычные костюмы и провести время с друзьями. Тематические вечеринки в клубах и барах, леденящие душу квесты и детские интерактивных шоу — каждый сможет найти развлечение по душе. URA.RU собрало топ мест, где в Екатеринбурге можно встретить День всех святых. Когда: 31 октября в 19:00 Жуткие, но красивые фотозоны появятся в синей галерее. Здесь же участники смогут сделать устрашающие фигуры из тыкв и посетить огненное фаер-шоу. Вход бесплатный. Когда: 31 октября в 19:00 Костюмированная вечеринка с Уэнсдей и Кетнепом пройдет на площадке «Футурамия» в ТРЦ «Фан-Фан». Для детей подготовили квест с оживлением рисунков, 3D-песочницей, лазерным лабиринтом, интерактивными стенами и полом, экстремальные конкурсы с участием животных, мастер-классы. На месте будет работать фотограф, пройдет дискотека с симулятором танцев. Детский билет — 800 рублей, взрослый — 300. Когда: 1 ноября в 23:30 В «Свобода концерт холл» проведут студенческий Хэллоуин. Помимо тусовки, гости смогут найти на площадке аквагрим, таролога, попробовать коктейли и получить подарки за лучшие костюмы ночи. Специальный гость праздника — Podlesnov (Blaash). По студенческому билету вход бесплатный, без него — 600 рублей. Когда: 2 ноября в 22:00 Ночь, полную безудержного веселья, разгула, распутства и пьянства, обещают устроить в том же концерт-холле на следующий день. В честь праздника проведут horror performance, концерт и конкурс на самый оригинальный образ. Также появится тематическая фотозона, а в баре предложат специальное меню. Для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрена просторная VIP-зона для посиделок. Вход начинается от 666 рублей за человека. Когда: 2—4 ноября с 10:00 до 19:00 В Арамиле пройдет свой детский Хэллоуин с главной злодейкой русских сказок Бабой Ягой. Праздник начнется у главной сцены, где будет много веселья, игр и танцев. Затем в «Тронном зале Дворца» проведут «Страшно-милый приГАВор», в котором моделями выступят животные, там же покажут тесла-шоу с полуметровыми молниями. Еще в программе есть «Битва умов» по русским сказкам, игра-бродилка и вечерние посиделки у костра. Вход платный, билет — от 450 рублей.