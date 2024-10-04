Венки от Путина и Пугачевой, друзья и гроб из сосны: в Москве простились с Добрыниным

Проститься с Вячеславом Добрыниным из США прилетела дочь Екатерина
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В Москве простились с Вячеславом Добрыниным
В Москве простились с Вячеславом Добрыниным Фото:

4 октября даже погода скорбит — в Москве с самого утра идет дождь, но он не остановил звездных друзей и коллег, которые пришли на Троекуровском кладбище в Москве попрощаться с композитором Вячеславом Добрыниным.

Прощальный зал украшен множеством цветов. Траурные венки прислали президент Владимир Путин, а также Алла Пугачева, которая сейчас с семьей проживает за пределами России и возвращаться в ближайшее время не собирается. Венок передала бывшая помощница звезды Елена Чупракова.

Посреди зала — открытый деревянный гроб, а вокруг алые розы. В беседе с корреспондентом URA.RU основатель самарского похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева рассказала об этой модели.

«Гроб похож на модель „Пекин“, разработанную в России. Она изготовлена из сосны с длительной выдержкой. Верхняя крышка и боковая часть гроба обиты атласной тканью с рюшей и со сборкой по всей длине, нижняя часть — тканью стеганое полотно. Стоимость такого гроба примерно от 200 000 до 350 000 рублей», — рассказала эксперт.

Она отметила, что похороны народного артиста РФ в целом получились достойными и дорогими. «Было много живых венков. Один такой венок стоит от 150 тысяч рублей, много других живых цветов», — пояснила Костылева.

Проститься с Добрыниным пришли его звездные друзья и коллеги, в числе которых были Александр Маршал, Михаил Грушевский, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Игорь Матвиенко, Жанна Эппле, Инна Маликова и многие другие.

В первом ряду сидела его дочь Екатерина, которая прилетела на похороны из США, где она давно проживает с мужем и детьми. Рядом с дочкой — вдова Добрынина Ирина. Обе едва сдерживали свои эмоции. Появился на прощании и предполагаемый внебрачный сын музыканта Альберт Штефан.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября, не пережив третий инсульт. Последние годы у композитора были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось оставить любимое дело — музыку. Ему было 78 лет.

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4 октября даже погода скорбит — в Москве с самого утра идет дождь, но он не остановил звездных друзей и коллег, которые пришли на Троекуровском кладбище в Москве попрощаться с композитором Вячеславом Добрыниным. Прощальный зал украшен множеством цветов. Траурные венки прислали президент Владимир Путин, а также Алла Пугачева, которая сейчас с семьей проживает за пределами России и возвращаться в ближайшее время не собирается. Венок передала бывшая помощница звезды Елена Чупракова. Посреди зала — открытый деревянный гроб, а вокруг алые розы. В беседе с корреспондентом URA.RU основатель самарского похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева рассказала об этой модели. Она отметила, что похороны народного артиста РФ в целом получились достойными и дорогими. «Было много живых венков. Один такой венок стоит от 150 тысяч рублей, много других живых цветов», — пояснила Костылева. Проститься с Добрыниным пришли его звездные друзья и коллеги, в числе которых были Александр Маршал, Михаил Грушевский, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Игорь Матвиенко, Жанна Эппле, Инна Маликова и многие другие. В первом ряду сидела его дочь Екатерина, которая прилетела на похороны из США, где она давно проживает с мужем и детьми. Рядом с дочкой — вдова Добрынина Ирина. Обе едва сдерживали свои эмоции. Появился на прощании и предполагаемый внебрачный сын музыканта Альберт Штефан. Вячеслав Добрынин скончался 1 октября, не пережив третий инсульт. Последние годы у композитора были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось оставить любимое дело — музыку. Ему было 78 лет.
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