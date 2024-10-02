Адвокат Жорин объяснил, кому достанется наследство Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин вел скромную жизнь, но кое-что из имущества у него осталось, и оно оценивается в десятки миллионов рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется наследство композитора.
В 1995 году Добрынин в интервью рассказывал, что всю жизнь проживал в маленьких квартирах. В честь этого он даже написал музыкальную композицию «Наша маленькая квартира». Чуть позже композитор обзавелся недвижимостью побольше.
А в 2010 году композитор приобрел земельный участок в 100 км от Москвы, в Рузском городском округе Московской области на берегу Озернинского водохранилища. Супруга Добрынина Ирина архитектор, поэтому она разработала проект коттеджа. Внутренняя часть дома сделана в советском стиле, он обставлен деревянной мебелью. В интерьере преобладают теплые оттенки — шоколадный, молочный, бежевый, желтый. А еще там стоит, конечно же, рояль, на котором Добрынин не только творил, но и радовал гостей.
Согласно данным из открытых источников, стоимость дома Вячеслава оценивается в 30 миллионов рублей.
Из наследников у Добрынина жена Ирина и дочь Екатерина. 46-летняя выпускница ВГИКа уже давно живет с супругом-телеоператором Шейном Макгаффи в США. На запрос корреспондента URA.RU о том, прилетит ли она на прощание с отцом, Екатерина не ответила.
В 2023 году у Добрынина неожиданно обнаружился внебрачный сын Альберт Штефан, появившийся на свет, когда композитору было 24 года.
Мужчина живет в Железногорске Красноярского края и работает на популярном горнолыжном курорте начальником отдела IT-технологий. О том, кто его биологический отец, он узнал от матери меньше десяти лет назад. Альберт, по его словам, был шокирован.
Оказалось, что в 70-х годах Добрынин выступал в оркестре, где встретил девушку по имени Светлана. Между ними разгорелся страстный роман, но после гастролей Вячеслав расстался с избранницей. Спустя много лет Добрынин вновь встретил Светлану, и она призналась ему, что у них есть сын, которого воспитывает ее муж. Сам Добрынин не отрицал наличия наследника, но признал ли его официально — вопрос открытый. Штефан в эфире передачи «Малахов» сделал ДНК-тест, но не с самим Добрыниным, а отправился в Ереван, где нашел могилу предполагаемой бабушки и встретился с племянником Добрынина Арменом Петросяном. С ним родство было определено на 17%.
При этом Штефан заявлял, что не претендует ни на какое наследство, а исключительно хочет восстановить родственные связи.
Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом URA.ru рассказал, как будет делиться наследство в случае Вячеслава Добрынина.
«При наличии наследников первой очереди все делится между ними. В данном случае это жена; бывшая жена не является наследником первой очереди; родители, если живы, и дети. Если родители не живы, то, соответственно, все делится между женой и детьми в равных долях, если не было оставлено завещания», — пояснил Жорин.
Что касается внебрачного сына, который хоть и уверял, что ему ничего не нужно, но история знает немало случаев, когда это решение пересматривается, то если Штефан передумает, ему изначально нужно установить родство с Добрыниным.
«Если родство до смерти не было официально установлено, на наследство этот ребенок претендовать не может. Но можно заявить об установлении родства, приостановить вступление в наследство других наследников и в судебном порядке пытаться установить родство.
Для этого есть несколько вариантов. Например, через биологический материал. Если человек лечился в больнице, и там осталась его кровь. Если этого нет, то могут быть другие косвенные доказательства: переписка, фотографии, финансовые переводы, свидетельские показания. То есть родство можно установить и тогда ребенок может претендовать на наследство», — пояснил правозащитник.
Композитор скончался 1 октября, не пережив третий инсульт. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября.
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