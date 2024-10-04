Туристический налог введут в Перми с 1 января

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Гости Перми будут платить налог
Гости Перми будут платить налог Фото:

Власти Перми планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Это решение должно быть утверждено городской думой до начала декабря текущего года. Введение налога станет возможным благодаря изменениям в налоговом кодексе РФ, которые разрешают муниципалитетам установление такого налога начиная с 2025 года.

«Туристический налог будет составлять 1 процент от стоимости проживания в гостиницах, что включено в налоговую базу. Согласно налоговому кодексу, обязанность его уплаты будет возложена на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению, а гостиницы включат этот налог в стоимость своих услуг», — пишет интернет-газета «Текст».

Кроме того, по федеральному закону минимальный размер туристического налога не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания. Это означает, что каждый турист, останавливающийся в гостинице, будет вносить дополнительный вклад в бюджет города, что поможет развитию инфраструктуры и туристической привлекательности Перми.

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Власти Перми планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Это решение должно быть утверждено городской думой до начала декабря текущего года. Введение налога станет возможным благодаря изменениям в налоговом кодексе РФ, которые разрешают муниципалитетам установление такого налога начиная с 2025 года. «Туристический налог будет составлять 1 процент от стоимости проживания в гостиницах, что включено в налоговую базу. Согласно налоговому кодексу, обязанность его уплаты будет возложена на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению, а гостиницы включат этот налог в стоимость своих услуг», — пишет интернет-газета «Текст». Кроме того, по федеральному закону минимальный размер туристического налога не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания. Это означает, что каждый турист, останавливающийся в гостинице, будет вносить дополнительный вклад в бюджет города, что поможет развитию инфраструктуры и туристической привлекательности Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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