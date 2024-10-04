Как последователи секты царебожников наживаются на пермских прихожанах

В Перми заметили последователей секты царебожников

05 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Хранители лжеиконы собирали с прихожан в пермских храмах деньги Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми замечена деятельность сомнительной организации. Ее сторонники причисляют себя к секте царебожников и распространяют копии лжеиконы «Богородица Донецкая избавительница», наживаясь на прихожанах. На уловку мошенников уже попалось руководство Пермской епархии РПЦ. О том, как устроена работа мошенников, на условиях анонимности рассказал URA.RU прихожанин одного из православных храмов Перми. Воцерковленным человеком Сергей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. URA.RU), по его собственному признанию, стал совсем недавно. И почти сразу стал свидетелем поклонения «странной иконе» — «Богородица Донецкая избавительница». Ее, по словам Сергея, привез в Пермский край некий пожилой мужчина. Это событие вызвало небывалый ажиотаж в православном сообществе Перми и к «иконе» тут же толпами потянулись верующие. Многие прихожане в Перми не заподозрили никакого подвоха с иконой Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я тогда еще удивился, почему возник такой ажиотаж к этой „иконе“ и тоже решил съездить, посмотреть на нее в один из храмов. Как позже выяснил, прихожанам представили вовсе не икону, а некое ее подобие. Стал изучать в интернете про эту „Богородицу Донецкую избавительницу“ и, как оказалось, написала ее петербургская художница Мария Жарова. Она изобразила Мать-Россию, а не Богородицу, которая держит на руках плачущего младенца как образ страдающего Донбасса», — рассказал Сергей. Чтобы усилить образ, художница стилизовала картину под икону. Находчивые люди тут же подхватили этот образ и повезли «икону» по российским городам, собирая с доверчивых прихожан деньги. Так, лжеикона была выставлена в женском монастыре в Кунгуре и в Петропавловском соборе в Перми. «Привез в Пермский край ее (лжеикону) некто [Александр] Петутин. Настоятельница монастыря в Кунгуре собирала этому Петунину крупными купюрами деньги. А Петутин не стесняясь, на камеру [местному телевидению] рассказывал, что ему Богородица из этой иконы является в фиолетовом свете босая и отдает ему те или иные наказы. Проблема в том, что ряд и руководителей Пермской епархии клюнули на уловку этих мошенников вместо того, чтобы обратиться в полицию. И это лжепочитание до сих пор есть — некоторые приходы даже копии с этой лжеиконы создают, которые затем покупают прихожане», — утверждает Сергей. Пермские священнослужители признают свою ошибку с выставлением лжеиконы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Миссионерский отдел Новосибирской епархии на своем сайте называет Петутина человеком «с очевидным грубо-оккультным мировоззрением» и причисляет его к «псевдоправославному сектантскому движению „царебожников“». В организации отмечают, что созданный им культ иконы ни что иное, как «спекуляция на трагедии Донбасса». Ряд пермских СМИ сообщали в 2023 году, что поклониться лжеиконе приходил в собор Петра и Павла сам глава Пермской митрополии Мефодий. URA.RU направило запрос в пресс-службу епархиального управления, ответ к моменту публикации материала на поступил. Настоятель Петропавловского собора отец Сергей Кармашев в беседе с URA.RU признал, что икона «Богородица Донецкая избавительница» выставлялась в соборе. При этом он добавил, что прихожане, узнав о том что икона является ненастоящей, отнеслись к этому «спокойно». «Да, действительно, она [икона] выставлялась в соборе. Но ошибку в [Пермской епархии] признали. По этому поводу есть и официальная позиция РПЦ. Сейчас мне о фактах культивирования этого образа в каких-либо православных приходах в Пермском крае не известно», — отметил священнослужитель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми замечена деятельность сомнительной организации. Ее сторонники причисляют себя к секте царебожников и распространяют копии лжеиконы «Богородица Донецкая избавительница», наживаясь на прихожанах. На уловку мошенников уже попалось руководство Пермской епархии РПЦ. О том, как устроена работа мошенников, на условиях анонимности рассказал URA.RU прихожанин одного из православных храмов Перми. Воцерковленным человеком Сергей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. URA.RU), по его собственному признанию, стал совсем недавно. И почти сразу стал свидетелем поклонения «странной иконе» — «Богородица Донецкая избавительница». Ее, по словам Сергея, привез в Пермский край некий пожилой мужчина. Это событие вызвало небывалый ажиотаж в православном сообществе Перми и к «иконе» тут же толпами потянулись верующие. «Я тогда еще удивился, почему возник такой ажиотаж к этой „иконе“ и тоже решил съездить, посмотреть на нее в один из храмов. Как позже выяснил, прихожанам представили вовсе не икону, а некое ее подобие. Стал изучать в интернете про эту „Богородицу Донецкую избавительницу“ и, как оказалось, написала ее петербургская художница Мария Жарова. Она изобразила Мать-Россию, а не Богородицу, которая держит на руках плачущего младенца как образ страдающего Донбасса», — рассказал Сергей. Чтобы усилить образ, художница стилизовала картину под икону. Находчивые люди тут же подхватили этот образ и повезли «икону» по российским городам, собирая с доверчивых прихожан деньги. Так, лжеикона была выставлена в женском монастыре в Кунгуре и в Петропавловском соборе в Перми. «Привез в Пермский край ее (лжеикону) некто [Александр] Петутин. Настоятельница монастыря в Кунгуре собирала этому Петунину крупными купюрами деньги. А Петутин не стесняясь, на камеру [местному телевидению] рассказывал, что ему Богородица из этой иконы является в фиолетовом свете босая и отдает ему те или иные наказы. Проблема в том, что ряд и руководителей Пермской епархии клюнули на уловку этих мошенников вместо того, чтобы обратиться в полицию. И это лжепочитание до сих пор есть — некоторые приходы даже копии с этой лжеиконы создают, которые затем покупают прихожане», — утверждает Сергей. Миссионерский отдел Новосибирской епархии на своем сайте называет Петутина человеком «с очевидным грубо-оккультным мировоззрением» и причисляет его к «псевдоправославному сектантскому движению „царебожников“». В организации отмечают, что созданный им культ иконы ни что иное, как «спекуляция на трагедии Донбасса». Ряд пермских СМИ сообщали в 2023 году, что поклониться лжеиконе приходил в собор Петра и Павла сам глава Пермской митрополии Мефодий. URA.RU направило запрос в пресс-службу епархиального управления, ответ к моменту публикации материала на поступил. Настоятель Петропавловского собора отец Сергей Кармашев в беседе с URA.RU признал, что икона «Богородица Донецкая избавительница» выставлялась в соборе. При этом он добавил, что прихожане, узнав о том что икона является ненастоящей, отнеслись к этому «спокойно». «Да, действительно, она [икона] выставлялась в соборе. Но ошибку в [Пермской епархии] признали. По этому поводу есть и официальная позиция РПЦ. Сейчас мне о фактах культивирования этого образа в каких-либо православных приходах в Пермском крае не известно», — отметил священнослужитель.