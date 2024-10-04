04 октября 2024

В аварии с лосем на трассе в Пермском крае погиб водитель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины смертельного ДТП на дороге
Полиция выясняет причины смертельного ДТП на дороге Фото:

В Карагайском округе Пермского края на трассе водитель иномарки врезался в лося. В результате ДТП мужчина скончался. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.

«Вечером 4 октября на трассе „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“ со стороны города Кудымкар в направлении села Карагай ехал автомобиль Skoda Octavia. По предварительным данным водитель иномарки наехал на лося, затем слетел в кювет. Мужчина погиб в машине скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП, отметили в полиции. 

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В Карагайском округе Пермского края на трассе водитель иномарки врезался в лося. В результате ДТП мужчина скончался. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе. «Вечером 4 октября на трассе „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“ со стороны города Кудымкар в направлении села Карагай ехал автомобиль Skoda Octavia. По предварительным данным водитель иномарки наехал на лося, затем слетел в кювет. Мужчина погиб в машине скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП, отметили в полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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