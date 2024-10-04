В Карагайском округе Пермского края на трассе водитель иномарки врезался в лося. В результате ДТП мужчина скончался. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.
«Вечером 4 октября на трассе „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“ со стороны города Кудымкар в направлении села Карагай ехал автомобиль Skoda Octavia. По предварительным данным водитель иномарки наехал на лося, затем слетел в кювет. Мужчина погиб в машине скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП, отметили в полиции.
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