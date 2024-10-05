Жизнь после подиума: что стало с победительницами конкурса «Мисс Россия». Фото

В Барвихе 5 октября пройдет финал конкурса красоты «Мисс Россия»

05 октября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

София Никитчук — финалистка конкурса «Мисс Россия 2015» Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России с 16 сентября проходит ежегодный национальный конкурс красоты «Мисс Россия 2024». В этом году в нем принимают участие пятьдесят девушек со всей страны. 5 октября объявят имя победительницы на торжественной церемонии финала конкурса. URA.RU в преддверие этого рассказывает, как сложилась жизнь остальных победительниц конкурса, а также раскрывает подробности самого конкурса. Уникальный шанс для девушек Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Основная миссия конкурса заключается в поиске и поддержке талантливых девушек, способных не только украсить звание «Мисс Россия», но и достойно представить страну на международной арене — конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Само мероприятие больше воспринимается организаторами как праздник, тем не менее, немаловажным является тот факт, что конкурс — это своего рода площадка для пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. Как стать «Мисс Россия 2024» В рамках конкурса «Мисс Россия» проводятся отборочные этапы по всей стране. В кастингах принимают участие более 75 000 девушек. Для того чтобы принять участие в конкурсе, участница должна соответствовать ряду критериев. Необходимо иметь рост не менее 173 см, быть в возрасте от 18 до 23 лет и иметь гражданство РФ. К участию допускаются только те, кто не имеет вредных привычек, татуировок, а фото и видео эротического содержания в соцсетях. Кроме того, участницы должны быть не замужем, не иметь детей и не находиться под уголовной ответственностью. Прошлые победительницы конкурса Модельер и политик Фото: Андрей Епихин/ТАСС София Никитчук, уроженка Екатеринбурга, после триумфа на конкурсе «Мисс Россия» в 2015 году заняла почетное второе место на международном конкурсе «Мисс мира» в Китае. После успешного выступления на сцене красоты, София не остановилась на достигнутом и начала активно развивать свои таланты в различных сферах. Она основала линию одежды, попробовала себя в тревел-блогинге и даже погрузилась в мир политики. В конце 2018 года она стала помощницей депутата Госдумы Сергея Кривоносова. Тем не менее уже в начале следующего года политик отозвал свое удостоверение. Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / nikitchuksofi На данный момент София сосредоточена на развитии своего бизнеса в индустрии красоты, хотя и прекратила деятельность своего бренда одежды в 2024 году. Известно также, что она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2019 году подписала договор с издательством «Эксмо» на выпуск книги. Из модели в психологи Фото: Olga Sokolova/Global Look Press Яна Добровольская, уроженка Тюмени сегодня известна как успешный психолог и бывшая обладательница титула «Мисс Россия 2016». В своем профессиональном пути Яна сочетает знания в области психологии с жизненным опытом, полученным в результате участия в престижном конкурсе красоты. В конце 2022 года Яна и ее супруг, бизнесмен Илья Пискулин, стали родителями первенца. Пара начала отношения в 2019 году и обручилась в Центральном парке Нью-Йорка. С юных лет Яна увлекалась спортивно-бальными танцами, достигнув высоких результатов и став чемпионкой Европы. Она также выступала на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи. Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / dobrovolskaya.y.d В свое время она окончила Тюменский государственный колледж искусств с красным дипломом по хореографии. Затем она окончила психологический факультет Московского института психоанализа. Топ-10 мисс мира Фото: Olga Sokolova/Global Look Press Полина Попова из Екатеринбурга начала свою модельную карьеру в возрасте 15 лет. Вне работы она увлекается теннисом, кулинарией и путешествиями, а также ценит литературную классику, в частности роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Попова изучала китайский язык с намерением продолжить образование. Тем не менее после победы в «Мисс Россия» ее планы изменились. Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / miss_polina_popova На международном уровне Полина продемонстрировала свою красоту и талант, войдя в топ-10 на конкурсе «Мисс мира — 2017» в Санья, Китай. Несмотря на то что она не попала в финальную пятерку, Полина не утратила своих амбиций и в интервью выразила желание поступить на факультет журналистики в одном из московских вузов. После завоевания титула «Мисс Россия 2017» Полина стала менее активна в социальных сетях и редко делится личными новостями. Однако известно, что она вышла замуж и стала матерью. Модель с золотой медалью Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Победительница конкурса «Мисс Россия 2017» Юлия Полячихина ведет активный и насыщенный образ жизни, регулярно путешествуя по миру и делясь впечатлениями с подписчиками в социальных сетях. После победы в конкурсе красоты она вступила в отношения с Рустамом Тарико, известным бизнесменом и основателем холдинга «Русский стандарт», и стала матерью двоих детей — сына Лео и дочери Розы. Юлия родом из Чебоксаров. Она выросла в семье предпринимателя Сергея Полячихина. Девушка успешно совмещала учебу с занятиями спортом, получив золотую медаль при окончании школы и выступая за сборную Чувашии по фитнес-аэробике. Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / polyachikhinayulia Далее Юлия поступила в Чувашский государственный университет на факультет русской и чувашской филологии и журналистики. С 2015 года работает моделью, участвуя в показах мод во Франции и Японии, и заняла высокие места на международных конкурсах «Мисс Глобал» и «Мисс Аполлон». В 2018 году она завоевала титул «Мисс Россия», получив ценные призы и представив страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде. Девушка искусства Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Алина Санько, родившаяся 1 января 1999 года в Азове, с детства проявляла интерес к искусству и архитектуре, а также успешно участвовала в олимпиадах по искусству. После школы она переехала в Москву, где продолжила образование в сфере дизайна среды, завершив бакалавриат с красным дипломом в Государственном университете по землеустройству и поступила на магистратуру МГУ на факультет телевидения. В модельной карьере Алины важным этапом стало участие в конкурсе «Мисс Россия 2019», где она стала первой участницей из города Азов. Девушка заслуженно получила корону, а также денежный приз и право представлять Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Россию на мировых конкурсах красоты. Однако она не смогла участвовать в «Мисс Вселенная 2019» из-за пересечения дат, Санько произвела впечатление на «Мисс мира 2019» в Лондоне, войдя в топ-12 участниц. Сегодня Алина продолжает развиваться в искусстве, занимаясь живописью. После победы в конкурсе она столкнулась с критикой в свой адрес, но отвечает на нее спокойно и с пожеланиями добра критикам. Встречалась с американцем Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Анна Линникова из Оренбурга начала свою карьеру модели в 16 лет, работая в разных странах Азии. Позже она перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в университет на факультет связей с общественностью. На момент победы в конкурсе «Мисс Россия 2022» Анна училась на втором курсе вуза. В январе 2023 года Анна представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», хотя и не достигла финала топ-16. Фото: Jackson Hinkle/https://t.me/jacksonhinkle Известно, что Анна Линникова встречалась с продюсером и моделью Артемием Журавлевым, а также с американским блогером Джексоном Хинклом. Девушка также активно занимается благотворительностью, помогая бездомным животным. Сосредоточена на личностном росте Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Маргарита Голубева, родившаяся в Санкт-Петербурге, с детства увлекалась музыкой и искусством. Ее путь в модельный бизнес начался неожиданно, когда в 15 лет она по ошибке попала на кастинг модельного агентства вместо пробы для рекламы. С тех пор она подписала контракт и начала свою карьеру в моделинге. До того как стать «Мисс Россия», Голубева училась на пятом курсе Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры, где занималась эстрадно-джазовым пением. Участие в шоу «Голос» вдохновило ее на продолжение музыкального образования. В 2021 году она начала театральную карьеру и была выбрана представителем России на «Мисс Европа 2023», где заняла второе место. Фото: Маргарита Голубева/https://vk.com/margolenser Голубева прошла долгий путь, прежде чем завоевать титул «Мисс Россия 2023». Голубева вышла в десятку лучших и победила. Однако на «Мисс Вселенная 2023» она не смогла пройти в топ-20. Маргарита успешно адаптировалась к своему. В интервью она упомянула, что не стремится к романтическим отношениям, а сосредоточена на личностном росте и достижении целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 16 сентября проходит ежегодный национальный конкурс красоты «Мисс Россия 2024». В этом году в нем принимают участие пятьдесят девушек со всей страны. 5 октября объявят имя победительницы на торжественной церемонии финала конкурса. URA.RU в преддверие этого рассказывает, как сложилась жизнь остальных победительниц конкурса, а также раскрывает подробности самого конкурса. Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Основная миссия конкурса заключается в поиске и поддержке талантливых девушек, способных не только украсить звание «Мисс Россия», но и достойно представить страну на международной арене — конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Само мероприятие больше воспринимается организаторами как праздник, тем не менее, немаловажным является тот факт, что конкурс — это своего рода площадка для пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. В рамках конкурса «Мисс Россия» проводятся отборочные этапы по всей стране. В кастингах принимают участие более 75 000 девушек. Для того чтобы принять участие в конкурсе, участница должна соответствовать ряду критериев. Необходимо иметь рост не менее 173 см, быть в возрасте от 18 до 23 лет и иметь гражданство РФ. К участию допускаются только те, кто не имеет вредных привычек, татуировок, а фото и видео эротического содержания в соцсетях. Кроме того, участницы должны быть не замужем, не иметь детей и не находиться под уголовной ответственностью. София Никитчук, уроженка Екатеринбурга, после триумфа на конкурсе «Мисс Россия» в 2015 году заняла почетное второе место на международном конкурсе «Мисс мира» в Китае. После успешного выступления на сцене красоты, София не остановилась на достигнутом и начала активно развивать свои таланты в различных сферах. Она основала линию одежды, попробовала себя в тревел-блогинге и даже погрузилась в мир политики. В конце 2018 года она стала помощницей депутата Госдумы Сергея Кривоносова. Тем не менее уже в начале следующего года политик отозвал свое удостоверение. На данный момент София сосредоточена на развитии своего бизнеса в индустрии красоты, хотя и прекратила деятельность своего бренда одежды в 2024 году. Известно также, что она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2019 году подписала договор с издательством «Эксмо» на выпуск книги. Яна Добровольская, уроженка Тюмени сегодня известна как успешный психолог и бывшая обладательница титула «Мисс Россия 2016». В своем профессиональном пути Яна сочетает знания в области психологии с жизненным опытом, полученным в результате участия в престижном конкурсе красоты. В конце 2022 года Яна и ее супруг, бизнесмен Илья Пискулин, стали родителями первенца. Пара начала отношения в 2019 году и обручилась в Центральном парке Нью-Йорка. С юных лет Яна увлекалась спортивно-бальными танцами, достигнув высоких результатов и став чемпионкой Европы. Она также выступала на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи. В свое время она окончила Тюменский государственный колледж искусств с красным дипломом по хореографии. Затем она окончила психологический факультет Московского института психоанализа. Полина Попова из Екатеринбурга начала свою модельную карьеру в возрасте 15 лет. Вне работы она увлекается теннисом, кулинарией и путешествиями, а также ценит литературную классику, в частности роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Попова изучала китайский язык с намерением продолжить образование. Тем не менее после победы в «Мисс Россия» ее планы изменились. На международном уровне Полина продемонстрировала свою красоту и талант, войдя в топ-10 на конкурсе «Мисс мира — 2017» в Санья, Китай. Несмотря на то что она не попала в финальную пятерку, Полина не утратила своих амбиций и в интервью выразила желание поступить на факультет журналистики в одном из московских вузов. После завоевания титула «Мисс Россия 2017» Полина стала менее активна в социальных сетях и редко делится личными новостями. Однако известно, что она вышла замуж и стала матерью. Победительница конкурса «Мисс Россия 2017» Юлия Полячихина ведет активный и насыщенный образ жизни, регулярно путешествуя по миру и делясь впечатлениями с подписчиками в социальных сетях. После победы в конкурсе красоты она вступила в отношения с Рустамом Тарико, известным бизнесменом и основателем холдинга «Русский стандарт», и стала матерью двоих детей — сына Лео и дочери Розы. Юлия родом из Чебоксаров. Она выросла в семье предпринимателя Сергея Полячихина. Девушка успешно совмещала учебу с занятиями спортом, получив золотую медаль при окончании школы и выступая за сборную Чувашии по фитнес-аэробике. Далее Юлия поступила в Чувашский государственный университет на факультет русской и чувашской филологии и журналистики. С 2015 года работает моделью, участвуя в показах мод во Франции и Японии, и заняла высокие места на международных конкурсах «Мисс Глобал» и «Мисс Аполлон». В 2018 году она завоевала титул «Мисс Россия», получив ценные призы и представив страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде. Алина Санько, родившаяся 1 января 1999 года в Азове, с детства проявляла интерес к искусству и архитектуре, а также успешно участвовала в олимпиадах по искусству. После школы она переехала в Москву, где продолжила образование в сфере дизайна среды, завершив бакалавриат с красным дипломом в Государственном университете по землеустройству и поступила на магистратуру МГУ на факультет телевидения. В модельной карьере Алины важным этапом стало участие в конкурсе «Мисс Россия 2019», где она стала первой участницей из города Азов. Девушка заслуженно получила корону, а также денежный приз и право представлять Россию на мировых конкурсах красоты. Однако она не смогла участвовать в «Мисс Вселенная 2019» из-за пересечения дат, Санько произвела впечатление на «Мисс мира 2019» в Лондоне, войдя в топ-12 участниц. Сегодня Алина продолжает развиваться в искусстве, занимаясь живописью. После победы в конкурсе она столкнулась с критикой в свой адрес, но отвечает на нее спокойно и с пожеланиями добра критикам. Анна Линникова из Оренбурга начала свою карьеру модели в 16 лет, работая в разных странах Азии. Позже она перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в университет на факультет связей с общественностью. На момент победы в конкурсе «Мисс Россия 2022» Анна училась на втором курсе вуза. В январе 2023 года Анна представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», хотя и не достигла финала топ-16. Известно, что Анна Линникова встречалась с продюсером и моделью Артемием Журавлевым, а также с американским блогером Джексоном Хинклом. Девушка также активно занимается благотворительностью, помогая бездомным животным. Маргарита Голубева, родившаяся в Санкт-Петербурге, с детства увлекалась музыкой и искусством. Ее путь в модельный бизнес начался неожиданно, когда в 15 лет она по ошибке попала на кастинг модельного агентства вместо пробы для рекламы. С тех пор она подписала контракт и начала свою карьеру в моделинге. До того как стать «Мисс Россия», Голубева училась на пятом курсе Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры, где занималась эстрадно-джазовым пением. Участие в шоу «Голос» вдохновило ее на продолжение музыкального образования. В 2021 году она начала театральную карьеру и была выбрана представителем России на «Мисс Европа 2023», где заняла второе место. Голубева прошла долгий путь, прежде чем завоевать титул «Мисс Россия 2023». Голубева вышла в десятку лучших и победила. Однако на «Мисс Вселенная 2023» она не смогла пройти в топ-20. Маргарита успешно адаптировалась к своему. В интервью она упомянула, что не стремится к романтическим отношениям, а сосредоточена на личностном росте и достижении целей.