Четыре главные ошибки дачников осенью

Эксперт Борисова: осенью нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами
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Продажа рассады у ДК "Железнодорожников". Екатеринбург, саженцы, садоводы
Осенью нельзя сажать не зимостойкие сорта растений, так как они не приживутся Фото:

Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова.

«Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой.

Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.

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Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова. «Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой. Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов. Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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