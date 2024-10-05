Четыре главные ошибки дачников осенью

Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова.
«Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой.
Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.
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Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова. «Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой. Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов. Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.