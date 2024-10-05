Четыре главные ошибки дачников осенью

Эксперт Борисова: осенью нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами

05 октября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Осенью нельзя сажать не зимостойкие сорта растений, так как они не приживутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова. «Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой. Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов. Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осень садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова. «Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой. Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов. Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.