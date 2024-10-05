Происшествия ДТП В Пермском крае произошло ДТП с двумя большегрузами, пострадал один из водителей. Фото 06 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + ДТП произошло днем 6 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии один из водителей пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «На 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Volvo, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 6 октября в 16:00. По предварительной информации, грузовик Scania под управлением водителя 1991 года рождения, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением водителя 1965 года рождения. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме. Два большегруза столкнулись на трассе в Пермском крае «ЧП ДТП Пермь», telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае на 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии один из водителей пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «На 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Volvo, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 6 октября в 16:00. По предварительной информации, грузовик Scania под управлением водителя 1991 года рождения, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением водителя 1965 года рождения. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям