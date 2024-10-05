05 октября 2024
04 октября 2024

В Пермском крае произошло ДТП с двумя большегрузами, пострадал один из водителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло днем 6 октября Фото:

В Пермском крае на 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии один из водителей пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«На 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Volvo, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло 6 октября в 16:00. По предварительной информации, грузовик Scania под управлением водителя 1991 года рождения, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением водителя 1965 года рождения. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме.

Два большегруза столкнулись на трассе в Пермском крае
Два большегруза столкнулись на трассе в Пермском крае

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В Пермском крае на 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии один из водителей пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «На 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Volvo, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 6 октября в 16:00. По предварительной информации, грузовик Scania под управлением водителя 1991 года рождения, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением водителя 1965 года рождения. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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