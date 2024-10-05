В Пермском крае на 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии один из водителей пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«На 1049 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Volvo, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.
ДТП произошло 6 октября в 16:00. По предварительной информации, грузовик Scania под управлением водителя 1991 года рождения, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением водителя 1965 года рождения. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме.
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