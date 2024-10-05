В Алтайском крае прорвало дамбу: что известно о ЧП

Шушунов: в Алтайском крае прорвало дамбу
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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
В Алтайском крае затопило дорогу близлежащего села от прорыва дамбы Фото:

В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, которая сдерживала прорыв воды на Зеркальных озерах. Это привело к сильному размыву дорогу, соединяющей части близлежащего села Шелаболиха. Данное ЧП произошло в 85 километрах от столицы региона — Барнаула. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии в настоящий момент.

Дамба годами держала воду

Дамба в Алтайском крае находится примерно в 85 километрах от Барнаула
Дамба в Алтайском крае находится примерно в 85 километрах от Барнаула
Фото:

Первым о происшествии сообщил губернатор Алтайского края Александр Шушунов в своем telegram-канале. Он отметил, что дамба годами сдерживала воду на Зеркальных озерах, однако большой объем воды, который накопился за летний период, привел к прорыву. Это произошло, несмотря на усилия властей по сдерживанию воды, уточнил Шушунов.

Он заявил, что происшествие находится на контроле правительства по региону. В настоящий момент на месте работают спецслужбы для урегулирования последствий. О пострадавших губернатор Алтайского края ничего не сообщал. Он призвал жителей держаться подальше от размытой дороги и избегать слухов по факту произошедшего.

Произошло затопление

Дамба растопило дорогу, соединяющую село Шелаболиха на два части
Дамба растопило дорогу, соединяющую село Шелаболиха на два части
Фото:

Губернатор отметил, что вся вода с дамбы вышла в русло реки, которая разделяет село Шелаболиха. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена.

Отмечается, что Шелаболиха находится примерно в 85 километрах от Барнаула. В населенном пункте приживают более 3,3 тысячи человек. В МЧС происшествие никак не комментировали.

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В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, которая сдерживала прорыв воды на Зеркальных озерах. Это привело к сильному размыву дорогу, соединяющей части близлежащего села Шелаболиха. Данное ЧП произошло в 85 километрах от столицы региона — Барнаула. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии в настоящий момент. Первым о происшествии сообщил губернатор Алтайского края Александр Шушунов в своем telegram-канале. Он отметил, что дамба годами сдерживала воду на Зеркальных озерах, однако большой объем воды, который накопился за летний период, привел к прорыву. Это произошло, несмотря на усилия властей по сдерживанию воды, уточнил Шушунов. Он заявил, что происшествие находится на контроле правительства по региону. В настоящий момент на месте работают спецслужбы для урегулирования последствий. О пострадавших губернатор Алтайского края ничего не сообщал. Он призвал жителей держаться подальше от размытой дороги и избегать слухов по факту произошедшего. Губернатор отметил, что вся вода с дамбы вышла в русло реки, которая разделяет село Шелаболиха. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Отмечается, что Шелаболиха находится примерно в 85 километрах от Барнаула. В населенном пункте приживают более 3,3 тысячи человек. В МЧС происшествие никак не комментировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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