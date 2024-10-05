В Алтайском крае прорвало дамбу: что известно о ЧП

Шушунов: в Алтайском крае прорвало дамбу

05 октября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Алтайском крае затопило дорогу близлежащего села от прорыва дамбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, которая сдерживала прорыв воды на Зеркальных озерах. Это привело к сильному размыву дорогу, соединяющей части близлежащего села Шелаболиха. Данное ЧП произошло в 85 километрах от столицы региона — Барнаула. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии в настоящий момент. Дамба годами держала воду Дамба в Алтайском крае находится примерно в 85 километрах от Барнаула telegram-канал Александр Шушунов Фото: Первым о происшествии сообщил губернатор Алтайского края Александр Шушунов в своем telegram-канале. Он отметил, что дамба годами сдерживала воду на Зеркальных озерах, однако большой объем воды, который накопился за летний период, привел к прорыву. Это произошло, несмотря на усилия властей по сдерживанию воды, уточнил Шушунов. Он заявил, что происшествие находится на контроле правительства по региону. В настоящий момент на месте работают спецслужбы для урегулирования последствий. О пострадавших губернатор Алтайского края ничего не сообщал. Он призвал жителей держаться подальше от размытой дороги и избегать слухов по факту произошедшего. Произошло затопление Дамба растопило дорогу, соединяющую село Шелаболиха на два части telegram-канал Александр Шушунов Фото: Губернатор отметил, что вся вода с дамбы вышла в русло реки, которая разделяет село Шелаболиха. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Отмечается, что Шелаболиха находится примерно в 85 километрах от Барнаула. В населенном пункте приживают более 3,3 тысячи человек. В МЧС происшествие никак не комментировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, которая сдерживала прорыв воды на Зеркальных озерах. Это привело к сильному размыву дорогу, соединяющей части близлежащего села Шелаболиха. Данное ЧП произошло в 85 километрах от столицы региона — Барнаула. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии в настоящий момент. Первым о происшествии сообщил губернатор Алтайского края Александр Шушунов в своем telegram-канале. Он отметил, что дамба годами сдерживала воду на Зеркальных озерах, однако большой объем воды, который накопился за летний период, привел к прорыву. Это произошло, несмотря на усилия властей по сдерживанию воды, уточнил Шушунов. Он заявил, что происшествие находится на контроле правительства по региону. В настоящий момент на месте работают спецслужбы для урегулирования последствий. О пострадавших губернатор Алтайского края ничего не сообщал. Он призвал жителей держаться подальше от размытой дороги и избегать слухов по факту произошедшего. Губернатор отметил, что вся вода с дамбы вышла в русло реки, которая разделяет село Шелаболиха. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Отмечается, что Шелаболиха находится примерно в 85 километрах от Барнаула. В населенном пункте приживают более 3,3 тысячи человек. В МЧС происшествие никак не комментировали.