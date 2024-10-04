Происшествия ДТП Машина перевернулась возле железнодорожного вокзала в Челябинске. Фото 05 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Госавтоинспекция напоминает жо необходимости соблюдать ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 5 октября в Челябинске произошло ДТП возле железнодорожного вокзала, в результате которого машина перевернулась. Сведения о происшествии предоставила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 5 октября в 10:17 часов около дома №110 по улице Свободы в Челябинске. После столкновения водитель „ТагАз Тайгер“ допустил опрокидывание автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «ТагАз Тайгер» и «Ниссан», которыми управляли водители 63-летний и 55-летний водители соответственно. В результате инцидента пассажир «ТагАз», 53-летняя женщина, получила телесные повреждения. Авария произошла утром 5 октября Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Челябинска Обстоятельства ДТП выясняются Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Утром 5 октября в Челябинске произошло ДТП возле железнодорожного вокзала, в результате которого машина перевернулась. Сведения о происшествии предоставила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 5 октября в 10:17 часов около дома №110 по улице Свободы в Челябинске. После столкновения водитель „ТагАз Тайгер“ допустил опрокидывание автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «ТагАз Тайгер» и «Ниссан», которыми управляли водители 63-летний и 55-летний водители соответственно. В результате инцидента пассажир «ТагАз», 53-летняя женщина, получила телесные повреждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям