04 октября 2024

Машина перевернулась возле железнодорожного вокзала в Челябинске. Фото

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Госавтоинспекция напоминает жо необходимости соблюдать ПДД Фото:

Утром 5 октября в Челябинске произошло ДТП возле железнодорожного вокзала, в результате которого машина перевернулась. Сведения о происшествии предоставила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 5 октября в 10:17 часов около дома №110 по улице Свободы в Челябинске. После столкновения водитель „ТагАз Тайгер“ допустил опрокидывание автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «ТагАз Тайгер» и «Ниссан», которыми управляли водители 63-летний и 55-летний водители соответственно. В результате инцидента пассажир «ТагАз», 53-летняя женщина, получила телесные повреждения.

Авария произошла утром 5 октября
Авария произошла утром 5 октября
Обстоятельства ДТП выясняются
Обстоятельства ДТП выясняются

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Утром 5 октября в Челябинске произошло ДТП возле железнодорожного вокзала, в результате которого машина перевернулась. Сведения о происшествии предоставила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 5 октября в 10:17 часов около дома №110 по улице Свободы в Челябинске. После столкновения водитель „ТагАз Тайгер“ допустил опрокидывание автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «ТагАз Тайгер» и «Ниссан», которыми управляли водители 63-летний и 55-летний водители соответственно. В результате инцидента пассажир «ТагАз», 53-летняя женщина, получила телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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