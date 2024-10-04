По уголовному делу главы отдела миграции Сургута (ХМАО) Людмилы Карамовой, задержанной сотрудниками ФСБ и СК, проходят ее подчиненная, начальник отделения Айнура Испердинова, а также два местных бизнесмена — Элчин Ахвердиев и Умеджон Бобокалонов. Источники URA.RU в силовых структурах сообщают, что они создали канал по легализации иностранцев, зарабатывая на торговле гражданством.
«Специализирующийся на правовой помощи иностранцам Ахвердиев создал канал незаконной миграции в начале сентября 2022 года. В группировку вошли его знакомый предприниматель Бобокалонов и сотрудники отдела миграции Сургута, в том числе Испердинова», — сообщает инсайдер.
По данным собеседников агентства, ОПГ контролировала прибытие, убытие, распределение мигрантов, проводила постановку на учет и помогала получить гражданство РФ. «Так, например, за номера в электронной очереди нужно было заплатить от 5 тысяч рублей, а за покупку гражданства — порядка 160 тысяч рублей. Испердинова также покровительствовала бизнесменам, по версии следствия, она состояла с Ахвердиевым в близких отношениях», — сообщает инсайдер.
В пресс-службу УМВД направлен запрос. В РУФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о задержании начальника отдела по вопросам миграции УМВД Сургута Людмилы Карамовой. Источники в силовых структурах сообщают, что ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере за организацию нелегальной миграции.
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